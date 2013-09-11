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Номер извещения
31300528050
Уникальный номер закупки
13_2.2_1781
Наименование закупки
№ 057/ГИнвест/13_2.2_1781/03.09.13/ЗЭ на право заключения договора на поставку горюче-смазочных материалов для нужд ООО «Газпром инвест» по сертификатам через сеть АЗС г. Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.09.2013 09:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Контактный телефон
+7 812 612-86-01
Факс
+7 812 455-17-41
Адрес электронной почты
tender@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сергеева Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д, 4 эт., каб. 410а
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора на поставку горюче-смазочных материалов для нужд ООО «Газпром инвест» по сертификатам через сеть АЗС г. Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.09.2013 09:00 GMT +311.09.2013 09:0011.09.2013 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300528050Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на поставку горюче-смазочных материалов для нужд ООО «Газпром инвест» по сертификатам через сеть АЗС г. Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д, 4 эт., каб. 410а
Дата и время вскрытия заявок
11.09.2013 09:0011.09.2013 09:0011.09.2013 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300528050Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на поставку горюче-смазочных материалов для нужд ООО «Газпром инвест» по сертификатам через сеть АЗС г. Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д, 4 эт., каб. 410а
Подведение итогов не позднее
17.09.2013 14:0017.09.2013 14:0017.09.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300528050Подведение итогов не позднее Право заключения договора на поставку горюче-смазочных материалов для нужд ООО «Газпром инвест» по сертификатам через сеть АЗС г. Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д, 4 эт., каб. 410а
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.09.201317.09.2013 14:0017.09.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300528050Подведение итогов не позднее Право заключения договора на поставку горюче-смазочных материалов для нужд ООО «Газпром инвест» по сертификатам через сеть АЗС г. Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д, 4 эт., каб. 410а
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на поставку горюче-смазочных материалов для нужд ООО «Газпром инвест» по сертификатам через сеть АЗС г. Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона
Начальная цена
8 673 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром инвест»
Все закупки и тендеры «Газпром инвест»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Отсутствуют
50.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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