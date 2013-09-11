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Номер извещения
ГП309001
Уникальный номер закупки
№ 3/23.08.13/МЕД/ЗПЭ
Наименование закупки
Поставка канцелярии № 3/23.08.13/МЕД/ЗПЭ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.09.2013 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453266, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Октябрьская, 35
Почтовый адрес
453266, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Октябрьская, 35
Контактный телефон
+7 34763 9-11-43
Факс
+7 34763 9-52-82
Адрес электронной почты
Zakupka@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хатунцев Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Салават
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.09.2013 08:00 GMT +311.09.2013 08:0011.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309001Дата и время окончания срока приема заявок ТУАЛЕТНАЯ БУМАГАСалават
Дата и время вскрытия заявок
11.09.2013 08:0011.09.2013 08:0011.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309001Дата и время вскрытия заявок ТУАЛЕТНАЯ БУМАГАСалават
Подведение итогов не позднее
16.09.2013 08:0016.09.2013 08:0016.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309001Подведение итогов не позднее ТУАЛЕТНАЯ БУМАГАСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА
Начальная цена
1 319 197,52
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453266, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Октябрьская, 35
Отсутствуют
21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
КАНЦЕЛЯРИЯ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.09.2013 08:00 GMT +311.09.2013 08:0011.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309001Дата и время окончания срока приема заявок КАНЦЕЛЯРИЯСалават
Дата и время вскрытия заявок
11.09.2013 08:0011.09.2013 08:0011.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309001Дата и время вскрытия заявок КАНЦЕЛЯРИЯСалават
Подведение итогов не позднее
16.09.2013 08:0016.09.2013 08:0016.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309001Подведение итогов не позднее КАНЦЕЛЯРИЯСалават
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.09.201316.09.2013 08:0016.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309001Подведение итогов не позднее КАНЦЕЛЯРИЯСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КАНЦЕЛЯРИЯ
Начальная цена
808 294,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453266, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Октябрьская, 35
Отсутствуют
36.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ЧАСЫ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.09.2013 08:00 GMT +311.09.2013 08:0011.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309001Дата и время окончания срока приема заявок ЧАСЫСалават
Дата и время вскрытия заявок
11.09.2013 08:0011.09.2013 08:0011.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309001Дата и время вскрытия заявок ЧАСЫСалават
Подведение итогов не позднее
16.09.2013 08:0016.09.2013 08:0016.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309001Подведение итогов не позднее ЧАСЫСалават
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.09.201316.09.2013 08:0016.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309001Подведение итогов не позднее ЧАСЫСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЧАСЫ
Начальная цена
19 116,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453266, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Октябрьская, 35
Отсутствуют
32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ЛЕНТЫ ДЛЯ ПРИНТЕРА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.09.2013 08:00 GMT +311.09.2013 08:0011.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309001Дата и время окончания срока приема заявок ЛЕНТЫ ДЛЯ ПРИНТЕРАСалават
Дата и время вскрытия заявок
11.09.2013 08:0011.09.2013 08:0011.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309001Дата и время вскрытия заявок ЛЕНТЫ ДЛЯ ПРИНТЕРАСалават
Подведение итогов не позднее
16.09.2013 08:0016.09.2013 08:0016.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309001Подведение итогов не позднее ЛЕНТЫ ДЛЯ ПРИНТЕРАСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛЕНТЫ ДЛЯ ПРИНТЕРА
Начальная цена
101 111,84
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453266, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Октябрьская, 35
Отсутствуют
21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ВОДА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.09.2013 08:00 GMT +311.09.2013 08:0011.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309001Дата и время окончания срока приема заявок ВОДАСалават
Дата и время вскрытия заявок
11.09.2013 08:0011.09.2013 08:0011.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309001Дата и время вскрытия заявок ВОДАСалават
Подведение итогов не позднее
16.09.2013 08:0016.09.2013 08:0016.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309001Подведение итогов не позднее ВОДАСалават
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.09.201316.09.2013 08:0016.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309001Подведение итогов не позднее ВОДАСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ВОДА
Начальная цена
131 328,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453266, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Октябрьская, 35
Отсутствуют
40
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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