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Номер извещения
31300526607
Уникальный номер закупки
13-500
Наименование закупки
Печать и поставка настенных календарей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.09.2013 14:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Почтовый адрес
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Контактный телефон
+7 3452 28-62-22
Факс
+7 3452 28-61-06
Адрес электронной почты
market@tngg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Скрылев Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Тюмень
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Печать и поставка настенных календарей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.09.2013 13:00 GMT +313.09.2013 13:0013.09.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300526607Дата и время окончания срока приема заявок Печать и поставка настенных календарейТюмень
Дата и время вскрытия заявок
13.09.2013 13:0013.09.2013 13:0013.09.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300526607Дата и время вскрытия заявок Печать и поставка настенных календарейТюмень
Подведение итогов не позднее
17.09.2013 10:0017.09.2013 10:0017.09.2013 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300526607Подведение итогов не позднее Печать и поставка настенных календарейТюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Печать и поставка настенных календарей
Начальная цена
424 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
200 (двести) штук календарей «Народный календарь» и 200 (двести) штук календарей «Мир моими глазами» поставляется Поставщиком в г. Москва по указанному Заказчиком адресу за счёт Поставщика - не более 55 календарных дней с момента заключения договора; 100 (сто) штук календарей «Народный календарь» и 100 (сто) штук календарей «Мир моими глазами» Исполнитель доставляет в г. Тюмень по адресу: ул. Воровского, д.2 - не более 55 календарных дней с момента заключения договора.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТюменНИИгипрогаз
Все закупки и тендеры ТюменНИИгипрогаз
Адрес местонахождения
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Отсутствуют
22.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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