Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

200 (двести) штук календарей «Народный календарь» и 200 (двести) штук календарей «Мир моими глазами» поставляется Поставщиком в г. Москва по указанному Заказчиком адресу за счёт Поставщика - не более 55 календарных дней с момента заключения договора; 100 (сто) штук календарей «Народный календарь» и 100 (сто) штук календарей «Мир моими глазами» Исполнитель доставляет в г. Тюмень по адресу: ул. Воровского, д.2 - не более 55 календарных дней с момента заключения договора.Рассчитать логистику >