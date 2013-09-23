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Номер извещения
31300528579
Уникальный номер закупки
13_2.1_5868
Наименование закупки
Техническое обслуживание и текущий ремонт автобусов «Волжанин» в 2013 году для нужд филиала Сургутский ЗСК ООО «Газпром переработка»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.09.2013 12:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 3462 75-25-34
Факс
--
Адрес электронной почты
NovoselovAV@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новоселов Андрей
Место рассмотрения предложений
Сургут
Закупки и тендеры Услуги по аренде морских судов заграничного и каботажного плавания для перевозки грузов с экипажем; услуги по буксировке и маневровые услуги
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Техническое и сервисное обслуживание автобусов марки «Волжанин» для нужд филиала Сургутский ЗСК ООО «Газпром переработка»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2013 10:00 GMT +323.09.2013 10:0023.09.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300528579Дата и время окончания срока приема заявок Техническое и сервисное обслуживание автобусов марки «Волжанин» для нужд филиала Сургутский ЗСК ООО «Газпром переработка»Сургут
Дата и время вскрытия заявок
23.09.2013 13:0023.09.2013 13:0023.09.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300528579Дата и время вскрытия заявок Техническое и сервисное обслуживание автобусов марки «Волжанин» для нужд филиала Сургутский ЗСК ООО «Газпром переработка»Сургут
Подведение итогов не позднее
30.09.2013 09:3030.09.2013 09:3030.09.2013 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300528579Подведение итогов не позднее Техническое и сервисное обслуживание автобусов марки «Волжанин» для нужд филиала Сургутский ЗСК ООО «Газпром переработка»Сургут
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое и сервисное обслуживание автобусов марки «Волжанин» для нужд филиала Сургутский ЗСК ООО «Газпром переработка»
Начальная цена
1 007 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Отсутствуют
50.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 18
Текущий ремонт автобусов «Волжанин» для нужд филиала Сургутский ЗСК ООО «Газпром переработка»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2013 10:00 GMT +323.09.2013 10:0023.09.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300528579Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт автобусов «Волжанин» для нужд филиала Сургутский ЗСК ООО «Газпром переработка» Сургут
Дата и время вскрытия заявок
23.09.2013 13:0023.09.2013 13:0023.09.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300528579Дата и время вскрытия заявок Текущий ремонт автобусов «Волжанин» для нужд филиала Сургутский ЗСК ООО «Газпром переработка» Сургут
Подведение итогов не позднее
30.09.2013 09:3030.09.2013 09:3030.09.2013 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300528579Подведение итогов не позднее Текущий ремонт автобусов «Волжанин» для нужд филиала Сургутский ЗСК ООО «Газпром переработка» Сургут
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текущий ремонт автобусов «Волжанин» для нужд филиала Сургутский ЗСК ООО «Газпром переработка»
Начальная цена
538 700,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Сургут, Сургутский районРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
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