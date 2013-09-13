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Номер извещения
31300524894
Уникальный номер закупки
13_5.1_0036
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту линейной части МГ ООО "Газпром трансгаз Махачкала" в 2014 году для нужд ООО "Газпром трансгаз Махачкала" (№ 907/ТГМахачкала/13-5.1-0036/30.08.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.08.2013 17:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Лот № 1: Выполнение работ по замене поврежденных участков МГ "Макат-Северный Кавказ" 734,6км-735,8км, L=1,3км и замене кранового узла на 756км
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.09.2013 12:00 GMT +313.09.2013 12:0013.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300524894Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1: Выполнение работ по замене поврежденных участков МГ "Макат-Северный Кавказ" 734,6км-735,8км, L=1,3км и замене кранового узла на 756кмМосква
Дата и время вскрытия заявок
16.09.2013 14:0516.09.2013 14:0516.09.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300524894Дата и время вскрытия заявок Лот № 1: Выполнение работ по замене поврежденных участков МГ "Макат-Северный Кавказ" 734,6км-735,8км, L=1,3км и замене кранового узла на 756кмМосква
Подведение итогов не позднее
20.09.2013 21:0020.09.2013 21:0020.09.2013 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300524894Подведение итогов не позднее Лот № 1: Выполнение работ по замене поврежденных участков МГ "Макат-Северный Кавказ" 734,6км-735,8км, L=1,3км и замене кранового узла на 756кмМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 1: Выполнение работ по замене поврежденных участков МГ "Макат-Северный Кавказ" 734,6км-735,8км, L=1,3км и замене кранового узла на 756км
Начальная цена
38 772 637,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
Адрес местонахождения
367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,
367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13
Отсутствуют
45.21.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Лот № 2: Выполнение работ по капитальному ремонту переходов МГ "Моздок-Казимагомед" 723 по 626 км Кизилюрт ЛПУМГ через автомобильные дороги.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.09.2013 12:00 GMT +313.09.2013 12:0013.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300524894Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 2: Выполнение работ по капитальному ремонту переходов МГ "Моздок-Казимагомед" 723 по 626 км Кизилюрт ЛПУМГ через автомобильные дороги.Москва
Дата и время вскрытия заявок
16.09.2013 14:0516.09.2013 14:0516.09.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300524894Дата и время вскрытия заявок Лот № 2: Выполнение работ по капитальному ремонту переходов МГ "Моздок-Казимагомед" 723 по 626 км Кизилюрт ЛПУМГ через автомобильные дороги.Москва
Подведение итогов не позднее
20.09.2013 21:0020.09.2013 21:0020.09.2013 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300524894Подведение итогов не позднее Лот № 2: Выполнение работ по капитальному ремонту переходов МГ "Моздок-Казимагомед" 723 по 626 км Кизилюрт ЛПУМГ через автомобильные дороги.Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 2: Выполнение работ по капитальному ремонту переходов МГ "Моздок-Казимагомед" 723 по 626 км Кизилюрт ЛПУМГ через автомобильные дороги.
Начальная цена
70 516 968,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
Адрес местонахождения
367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,
367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13
Отсутствуют
45.21.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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