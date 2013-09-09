www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31300524093
Уникальный номер закупки
13-4.1-0141
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на поставкугазораспределительного оборудования для нужд ООО «Газпром комплектация» (№ 906/ГПК/13-4.1-0141/30.08.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.08.2013 14:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-53-43
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
K.Ivanov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Константин Германович
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лот № 1: Газораспределительное оборудование,
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2013 12:00 GMT +309.09.2013 12:0009.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300524093Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1: Газораспределительное оборудование,Москва
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2013 14:5010.09.2013 14:5010.09.2013 14:50Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300524093Дата и время вскрытия заявок Лот № 1: Газораспределительное оборудование,Москва
Подведение итогов не позднее
20.09.2013 11:0020.09.2013 11:0020.09.2013 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300524093Подведение итогов не позднее Лот № 1: Газораспределительное оборудование,Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 1: Газораспределительное оборудование,
Начальная цена
38 484 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
29.24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот № 2: Система автоматизированного управления для газораспределительного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2013 12:00 GMT +309.09.2013 12:0009.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300524093Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 2: Система автоматизированного управления для газораспределительного оборудованияМосква
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2013 14:5010.09.2013 14:5010.09.2013 14:50Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300524093Дата и время вскрытия заявок Лот № 2: Система автоматизированного управления для газораспределительного оборудованияМосква
Подведение итогов не позднее
20.09.2013 11:0020.09.2013 11:0020.09.2013 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300524093Подведение итогов не позднее Лот № 2: Система автоматизированного управления для газораспределительного оборудованияМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 2: Система автоматизированного управления для газораспределительного оборудования
Начальная цена
3 977 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
29.24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.