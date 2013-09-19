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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31300522160
Уникальный номер закупки
032/ГЭнергоХ/13-500/29.08.13/ЗЭ
Наименование закупки
Услуги по проведению семинаров в рамках Школы менеджмента
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.08.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Добролюбова, дом 16,корпус 2 литера А, помещение 11
Почтовый адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Добролюбова, дом 16,корпус 2 литера А, помещение 11
Контактный телефон
+7 495 428-47-83
Факс
+7 812 646-13-00
Адрес электронной почты
a.gurev@gazenergocom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гурьев Александр Леонидович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по проведению семинаров в рамках Школы менеджмента
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.09.2013 13:00 GMT +319.09.2013 13:0019.09.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300522160Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по проведению семинаров в рамках Школы менеджментаМосква
Дата и время вскрытия заявок
19.09.2013 13:0019.09.2013 13:0019.09.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300522160Дата и время вскрытия заявок Услуги по проведению семинаров в рамках Школы менеджментаМосква
Подведение итогов не позднее
02.10.2013 17:0002.10.2013 17:0002.10.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300522160Подведение итогов не позднее Услуги по проведению семинаров в рамках Школы менеджментаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по проведению семинаров в рамках Школы менеджмента
Начальная цена
300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром энергохолдинг"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром энергохолдинг"
Адрес местонахождения
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Добролюбова, дом 16,корпус 2 литера А, помещение 11
Отсутствуют
80.42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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