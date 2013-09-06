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Номер извещения
31300520486
Уникальный номер закупки
13-500
Наименование закупки
Поставка телефонов Cisco IP Phone для нужд ООО «Газпром геологоразведка»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.08.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70
Почтовый адрес
625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70
Контактный телефон
+7 391 290-20-19
Факс
+7 3452 54-09-55
Адрес электронной почты
i.spiridonova@ggr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Спиридонова Ирина Ивановна
Место рассмотрения предложений
Красноярск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка телефонов Cisco IP Phone для нужд ООО «Газпром геологоразведка»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2013 10:00 GMT +306.09.2013 10:0006.09.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300520486Дата и время окончания срока приема заявок Поставка телефонов Cisco IP Phone для нужд ООО «Газпром геологоразведка»Красноярск
Дата и время вскрытия заявок
09.09.2013 10:0009.09.2013 10:0009.09.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300520486Дата и время вскрытия заявок Поставка телефонов Cisco IP Phone для нужд ООО «Газпром геологоразведка»Красноярск
Подведение итогов не позднее
17.09.2013 10:0017.09.2013 10:0017.09.2013 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300520486Подведение итогов не позднее Поставка телефонов Cisco IP Phone для нужд ООО «Газпром геологоразведка»Красноярск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка телефонов Cisco IP Phone для нужд ООО «Газпром геологоразведка»
Начальная цена
576 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром геологоразведка
Все закупки и тендеры Газпром геологоразведка
Адрес местонахождения
625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70
Отсутствуют
32.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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