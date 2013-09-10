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Номер извещения
31300519555
Уникальный номер закупки
13-4.3-0019
Наименование закупки
Поставка теплосантехнического и нестандартизированного оборудования для нужд ООО «Газпром комплектация» (№ 878/ГПК/13-4.3-0019/28.08.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.08.2013 17:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-53-42
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
D.A.Kozlov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Нестандартизированное оборудование
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2013 12:00 GMT +310.09.2013 12:0010.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300519555Дата и время окончания срока приема заявок Нестандартизированное оборудованиеМосква
Дата и время вскрытия заявок
11.09.2013 14:5011.09.2013 14:5011.09.2013 14:50Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300519555Дата и время вскрытия заявок Нестандартизированное оборудованиеМосква
Подведение итогов не позднее
27.09.2013 20:3027.09.2013 20:3027.09.2013 20:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300519555Подведение итогов не позднее Нестандартизированное оборудованиеМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Нестандартизированное оборудование
Начальная цена
1 344 018 728,79
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
51.65
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Вентиляционное оборудование
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2013 12:00 GMT +310.09.2013 12:0010.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300519555Дата и время окончания срока приема заявок Вентиляционное оборудованиеМосква
Дата и время вскрытия заявок
11.09.2013 14:5011.09.2013 14:5011.09.2013 14:50Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300519555Дата и время вскрытия заявок Вентиляционное оборудованиеМосква
Подведение итогов не позднее
27.09.2013 20:3027.09.2013 20:3027.09.2013 20:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300519555Подведение итогов не позднее Вентиляционное оборудованиеМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Вентиляционное оборудование
Начальная цена
139 881 865,77
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
51.65
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Водоочистное оборудование
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2013 12:00 GMT +310.09.2013 12:0010.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300519555Дата и время окончания срока приема заявок Водоочистное оборудованиеМосква
Дата и время вскрытия заявок
11.09.2013 14:5011.09.2013 14:5011.09.2013 14:50Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300519555Дата и время вскрытия заявок Водоочистное оборудованиеМосква
Подведение итогов не позднее
27.09.2013 20:3027.09.2013 20:3027.09.2013 20:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300519555Подведение итогов не позднее Водоочистное оборудованиеМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Водоочистное оборудование
Начальная цена
449 815 094,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
51.65
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Торговое оборудование
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2013 12:00 GMT +310.09.2013 12:0010.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300519555Дата и время окончания срока приема заявок Торговое оборудованиеМосква
Дата и время вскрытия заявок
11.09.2013 14:5011.09.2013 14:5011.09.2013 14:50Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300519555Дата и время вскрытия заявок Торговое оборудованиеМосква
Подведение итогов не позднее
27.09.2013 20:3027.09.2013 20:3027.09.2013 20:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300519555Подведение итогов не позднее Торговое оборудованиеМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Торговое оборудование
Начальная цена
15 377 674,27
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
51.65
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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