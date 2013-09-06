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Номер извещения
31300517199
Уникальный номер закупки
3_2.1_4910
Наименование закупки
Проведение производственного экологического контроля и мониторинга на объектах Ковыктинского газоконденсатного месторождения для нуждООО «Газпром добыча Иркутск»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.08.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Проведение производственного экологического контроля и мониторинга на объектах Ковыктинского газоконденсатного месторождения для нужд
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2013 12:00 GMT +306.09.2013 12:0006.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300517199Дата и время окончания срока приема заявок Проведение производственного экологического контроля и мониторинга на объектах Ковыктинского газоконденсатного месторождения для нуждМосква
Дата и время вскрытия заявок
09.09.2013 14:3509.09.2013 14:3509.09.2013 14:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300517199Дата и время вскрытия заявок Проведение производственного экологического контроля и мониторинга на объектах Ковыктинского газоконденсатного месторождения для нуждМосква
Подведение итогов не позднее
13.09.2013 22:5913.09.2013 22:5913.09.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300517199Подведение итогов не позднее Проведение производственного экологического контроля и мониторинга на объектах Ковыктинского газоконденсатного месторождения для нуждМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение производственного экологического контроля и мониторинга на объектах Ковыктинского газоконденсатного месторождения для нужд
Начальная цена
3 807 858,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча Иркутск
Все закупки и тендеры Газпром добыча Иркутск
Адрес местонахождения
664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Нижняя Набережная, 14
664011, Российская Федерация, 38, Иркутск, город Иркутск, Нижняя Набережная, 14
Отсутствуют
74.20.55
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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