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Номер извещения
ГП308021
Уникальный номер закупки
№ 6/23.08.13/ПЭ/ЗПЭ
Наименование закупки
Поставка канцелярии, оргтехники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.08.2013 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-11-43
Факс
+7 34763 9-48-65
Адрес электронной почты
Zakupka@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хатунцев Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЖК ИНДИКАТОР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.09.2013 08:00 GMT +304.09.2013 08:0004.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП308021Дата и время окончания срока приема заявок ЖК ИНДИКАТОРСалават
Дата и время вскрытия заявок
04.09.2013 08:0004.09.2013 08:0004.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП308021Дата и время вскрытия заявок ЖК ИНДИКАТОРСалават
Подведение итогов не позднее
09.09.2013 08:0009.09.2013 08:0009.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308021Подведение итогов не позднее ЖК ИНДИКАТОРСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЖК ИНДИКАТОР
Начальная цена
1 250,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ПЛАТА ДРАЙВЕРА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.09.2013 08:00 GMT +304.09.2013 08:0004.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП308021Дата и время окончания срока приема заявок ПЛАТА ДРАЙВЕРАСалават
Дата и время вскрытия заявок
04.09.2013 08:0004.09.2013 08:0004.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП308021Дата и время вскрытия заявок ПЛАТА ДРАЙВЕРАСалават
Подведение итогов не позднее
09.09.2013 08:0009.09.2013 08:0009.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308021Подведение итогов не позднее ПЛАТА ДРАЙВЕРАСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПЛАТА ДРАЙВЕРА
Начальная цена
62 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ПЛАТА КОНТРОЛЯ ТОКА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.09.2013 08:00 GMT +304.09.2013 08:0004.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП308021Дата и время окончания срока приема заявок ПЛАТА КОНТРОЛЯ ТОКАСалават
Дата и время вскрытия заявок
04.09.2013 08:0004.09.2013 08:0004.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП308021Дата и время вскрытия заявок ПЛАТА КОНТРОЛЯ ТОКАСалават
Подведение итогов не позднее
09.09.2013 08:0009.09.2013 08:0009.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308021Подведение итогов не позднее ПЛАТА КОНТРОЛЯ ТОКАСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПЛАТА КОНТРОЛЯ ТОКА
Начальная цена
26 830,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.09.2013 08:00 GMT +304.09.2013 08:0004.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП308021Дата и время окончания срока приема заявок ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬСалават
Дата и время вскрытия заявок
04.09.2013 08:0004.09.2013 08:0004.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП308021Дата и время вскрытия заявок ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬСалават
Подведение итогов не позднее
09.09.2013 08:0009.09.2013 08:0009.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308021Подведение итогов не позднее ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ
Начальная цена
13 608,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
КОМПЬЮТЕР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.09.2013 08:00 GMT +304.09.2013 08:0004.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП308021Дата и время окончания срока приема заявок КОМПЬЮТЕРСалават
Дата и время вскрытия заявок
04.09.2013 08:0004.09.2013 08:0004.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП308021Дата и время вскрытия заявок КОМПЬЮТЕРСалават
Подведение итогов не позднее
09.09.2013 08:0009.09.2013 08:0009.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308021Подведение итогов не позднее КОМПЬЮТЕРСалават
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.09.201309.09.2013 08:0009.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308021Подведение итогов не позднее КОМПЬЮТЕРСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КОМПЬЮТЕР
Начальная цена
127 040,37
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ПРИНТЕР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.09.2013 08:00 GMT +304.09.2013 08:0004.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП308021Дата и время окончания срока приема заявок ПРИНТЕРСалават
Дата и время вскрытия заявок
04.09.2013 08:0004.09.2013 08:0004.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП308021Дата и время вскрытия заявок ПРИНТЕРСалават
Подведение итогов не позднее
09.09.2013 08:0009.09.2013 08:0009.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308021Подведение итогов не позднее ПРИНТЕРСалават
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.09.201309.09.2013 08:0009.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308021Подведение итогов не позднее ПРИНТЕРСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПРИНТЕР
Начальная цена
4 751,46
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
КАНЦЕЛЯРИЯ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.09.2013 08:00 GMT +304.09.2013 08:0004.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП308021Дата и время окончания срока приема заявок КАНЦЕЛЯРИЯСалават
Дата и время вскрытия заявок
04.09.2013 08:0004.09.2013 08:0004.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП308021Дата и время вскрытия заявок КАНЦЕЛЯРИЯСалават
Подведение итогов не позднее
09.09.2013 08:0009.09.2013 08:0009.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308021Подведение итогов не позднее КАНЦЕЛЯРИЯСалават
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.09.201309.09.2013 08:0009.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308021Подведение итогов не позднее КАНЦЕЛЯРИЯСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КАНЦЕЛЯРИЯ
Начальная цена
34 815,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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