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Номер извещения
31300516971
Уникальный номер закупки
13-500
Наименование закупки
№ 291/ТГУхта/13-500/28.08.13/ЗЭПГОС на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования Интернет, включая тестирование, ремонт, замену неисправных компонентов и настройку для нужд Управления связи ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.08.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Контактный телефон
+7 8216 77-31-33
Факс
+7 8216 77-24-43
Адрес электронной почты
Tender@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Омельянович Инна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Ухта
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Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования Интернет, включая тестирование, ремонт, замену неисправных компонентов и настройку для нужд Управления связи ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2013 12:00 GMT +310.09.2013 12:0010.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300516971Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования Интернет, включая тестирование, ремонт, замену неисправных компонентов и настройку для нужд Управления связи ООО «Газпром трансгаз Ухта»Ухта
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2013 14:0010.09.2013 14:0010.09.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300516971Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования Интернет, включая тестирование, ремонт, замену неисправных компонентов и настройку для нужд Управления связи ООО «Газпром трансгаз Ухта»Ухта
Подведение итогов не позднее
14.10.2013 15:0014.10.2013 15:0014.10.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300516971Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования Интернет, включая тестирование, ремонт, замену неисправных компонентов и настройку для нужд Управления связи ООО «Газпром трансгаз Ухта»Ухта
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.10.201314.10.2013 15:0014.10.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300516971Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования Интернет, включая тестирование, ремонт, замену неисправных компонентов и настройку для нужд Управления связи ООО «Газпром трансгаз Ухта»Ухта
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования Интернет, включая тестирование, ремонт, замену неисправных компонентов и настройку для нужд Управления связи ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Начальная цена
572 067,52
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
32.20.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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