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Номер извещения
ГП308020
Уникальный номер закупки
№ 4/23.08.13/ПЭ/ЗПЭ
Наименование закупки
Поставка средств измерения № 4/23.08.13/ПЭ/ЗПЭ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.08.2013 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-11-43
Факс
+7 34763 9-48-65
Адрес электронной почты
Zakupka@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хатунцев Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Салават
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ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.09.2013 08:00 GMT +304.09.2013 08:0004.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП308020Дата и время окончания срока приема заявок ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫСалават
Дата и время вскрытия заявок
04.09.2013 08:0004.09.2013 08:0004.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП308020Дата и время вскрытия заявок ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫСалават
Подведение итогов не позднее
09.09.2013 08:0009.09.2013 08:0009.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308020Подведение итогов не позднее ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
Начальная цена
119 656,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ТЕРМОСТАТ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.09.2013 08:00 GMT +304.09.2013 08:0004.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП308020Дата и время окончания срока приема заявок ТЕРМОСТАТСалават
Дата и время вскрытия заявок
04.09.2013 08:0004.09.2013 08:0004.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП308020Дата и время вскрытия заявок ТЕРМОСТАТСалават
Подведение итогов не позднее
09.09.2013 08:0009.09.2013 08:0009.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308020Подведение итогов не позднее ТЕРМОСТАТСалават
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.09.201309.09.2013 08:0009.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308020Подведение итогов не позднее ТЕРМОСТАТСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТЕРМОСТАТ
Начальная цена
108 636,11
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
БЛОК ПИТАНИЯ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.09.2013 08:00 GMT +304.09.2013 08:0004.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП308020Дата и время окончания срока приема заявок БЛОК ПИТАНИЯСалават
Дата и время вскрытия заявок
04.09.2013 08:0004.09.2013 08:0004.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП308020Дата и время вскрытия заявок БЛОК ПИТАНИЯСалават
Подведение итогов не позднее
09.09.2013 08:0009.09.2013 08:0009.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308020Подведение итогов не позднее БЛОК ПИТАНИЯСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
БЛОК ПИТАНИЯ
Начальная цена
19 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.09.2013 08:00 GMT +304.09.2013 08:0004.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП308020Дата и время окончания срока приема заявок КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕСалават
Дата и время вскрытия заявок
04.09.2013 08:0004.09.2013 08:0004.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП308020Дата и время вскрытия заявок КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕСалават
Подведение итогов не позднее
09.09.2013 08:0009.09.2013 08:0009.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308020Подведение итогов не позднее КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
Начальная цена
718 084,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
РЕФЛЕКТОМЕТР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.09.2013 08:00 GMT +304.09.2013 08:0004.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП308020Дата и время окончания срока приема заявок РЕФЛЕКТОМЕТРСалават
Дата и время вскрытия заявок
04.09.2013 08:0004.09.2013 08:0004.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП308020Дата и время вскрытия заявок РЕФЛЕКТОМЕТРСалават
Подведение итогов не позднее
09.09.2013 08:0009.09.2013 08:0009.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308020Подведение итогов не позднее РЕФЛЕКТОМЕТРСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
РЕФЛЕКТОМЕТР
Начальная цена
77 809,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ТЕРМОМЕТР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.09.2013 08:00 GMT +304.09.2013 08:0004.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП308020Дата и время окончания срока приема заявок ТЕРМОМЕТРСалават
Дата и время вскрытия заявок
04.09.2013 08:0004.09.2013 08:0004.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП308020Дата и время вскрытия заявок ТЕРМОМЕТРСалават
Подведение итогов не позднее
09.09.2013 08:0009.09.2013 08:0009.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308020Подведение итогов не позднее ТЕРМОМЕТРСалават
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.09.201309.09.2013 08:0009.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308020Подведение итогов не позднее ТЕРМОМЕТРСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТЕРМОМЕТР
Начальная цена
5 835,69
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.09.2013 08:00 GMT +304.09.2013 08:0004.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП308020Дата и время окончания срока приема заявок СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯСалават
Дата и время вскрытия заявок
04.09.2013 08:0004.09.2013 08:0004.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП308020Дата и время вскрытия заявок СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯСалават
Подведение итогов не позднее
09.09.2013 08:0009.09.2013 08:0009.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308020Подведение итогов не позднее СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
Начальная цена
202 431,11
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ПРИБОР ДЛЯ ПОИСКА ПОВРЕЖДЕНИЙ ГР. КАБЕЛЯ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.09.2013 08:00 GMT +304.09.2013 08:0004.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП308020Дата и время окончания срока приема заявок ПРИБОР ДЛЯ ПОИСКА ПОВРЕЖДЕНИЙ ГР. КАБЕЛЯСалават
Дата и время вскрытия заявок
04.09.2013 08:0004.09.2013 08:0004.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП308020Дата и время вскрытия заявок ПРИБОР ДЛЯ ПОИСКА ПОВРЕЖДЕНИЙ ГР. КАБЕЛЯСалават
Подведение итогов не позднее
09.09.2013 08:0009.09.2013 08:0009.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308020Подведение итогов не позднее ПРИБОР ДЛЯ ПОИСКА ПОВРЕЖДЕНИЙ ГР. КАБЕЛЯСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПРИБОР ДЛЯ ПОИСКА ПОВРЕЖДЕНИЙ ГР. КАБЕЛЯ
Начальная цена
155 618,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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