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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300517651
Уникальный номер закупки
13-2.1-2382
Наименование закупки
Оказание услуг по доставке подписных периодических печатных изданий
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.08.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Почтовый адрес
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Контактный телефон
+7 499 580-10-51
Факс
+7 499 580-10-22
Адрес электронной почты
D.G.Kozlov@inform.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Дмитрий Геннадиевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по доставке подписных периодических печатных изданий
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2013 11:00 GMT +326.09.2013 11:0026.09.2013 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300517651Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по доставке подписных периодических печатных изданийМосква
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2013 13:0026.09.2013 13:0026.09.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300517651Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по доставке подписных периодических печатных изданийМосква
Подведение итогов не позднее
03.10.2013 22:5903.10.2013 22:5903.10.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300517651Подведение итогов не позднее Оказание услуг по доставке подписных периодических печатных изданийМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по доставке подписных периодических печатных изданий
Начальная цена
700 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром информ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"
Адрес местонахождения
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Отсутствуют
64.11.14
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