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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300516877
Уникальный номер закупки
13-2.2-2141
Наименование закупки
Поставка специальной техники для передачи в лизинг дочерним обществам ОАО «Газпром» (№ 875/ДОГазтехлизинг/13-2.2-2141/27.08.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.08.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-53-40
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
An.Sukhov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сухов Антон Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Автобусы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2013 12:00 GMT +304.10.2013 12:0004.10.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300516877Дата и время окончания срока приема заявок автобусыМосква
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2013 14:1007.10.2013 14:1007.10.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300516877Дата и время вскрытия заявок автобусыМосква
Подведение итогов не позднее
22.10.2013 22:3022.10.2013 22:3022.10.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300516877Подведение итогов не позднее автобусыМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.10.201322.10.2013 22:3022.10.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300516877Подведение итогов не позднее автобусыМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автобусы
Начальная цена
161 850 000,06
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
34.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Колтюбинговая установка
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2013 12:00 GMT +304.10.2013 12:0004.10.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300516877Дата и время окончания срока приема заявок колтюбинговая установкаМосква
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2013 14:1007.10.2013 14:1007.10.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300516877Дата и время вскрытия заявок колтюбинговая установкаМосква
Подведение итогов не позднее
22.10.2013 22:3022.10.2013 22:3022.10.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300516877Подведение итогов не позднее колтюбинговая установкаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Колтюбинговая установка
Начальная цена
41 840 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
34.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Агрегат для освоения и ремонта скважин
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2013 12:00 GMT +304.10.2013 12:0004.10.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300516877Дата и время окончания срока приема заявок агрегат для освоения и ремонта скважинМосква
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2013 14:1007.10.2013 14:1007.10.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300516877Дата и время вскрытия заявок агрегат для освоения и ремонта скважинМосква
Подведение итогов не позднее
22.10.2013 22:3022.10.2013 22:3022.10.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300516877Подведение итогов не позднее агрегат для освоения и ремонта скважинМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Агрегат для освоения и ремонта скважин
Начальная цена
26 285 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
34.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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