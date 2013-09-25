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Номер извещения
31300514652
Уникальный номер закупки
13-500
Наименование закупки
№045/Гбезопасн/13-500/26.08.13/З на право заключения Договора поставки Лот1: Компьютерной техники Лот2: Компьютерной техники Лот3: Компьютерной техники для нужд филиалов Оренбургская ВЧ, Восточно-Сибирская ВЧ и Ямальская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.08.2013 17:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Контактный телефон
+7 495 631-59-84
Факс
+7 495 719-59-10
Адрес электронной почты
n.kuznetsova@gazbez.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Наталья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
РФ, г. Москва, ул. Строителей, д.8, к.1
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Поставка компьютерной техники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.09.2013 16:00 GMT +325.09.2013 16:0025.09.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300514652Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерной техникиРФ, г. Москва, ул. Строителей, д.8, к.1
Дата и время вскрытия заявок
25.09.2013 17:0025.09.2013 17:0025.09.2013 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300514652Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютерной техникиРФ, г. Москва, ул. Строителей, д.8, к.1
Подведение итогов не позднее
27.09.2013 15:0027.09.2013 15:0027.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300514652Подведение итогов не позднее Поставка компьютерной техникиРФ, г. Москва, ул. Строителей, д.8, к.1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютерной техники
Начальная цена
588 259,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Отсутствуют
30.02
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 11
Поставка компьютерной техники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.09.2013 16:00 GMT +325.09.2013 16:0025.09.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300514652Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерной техникиРФ, г. Москва, ул. Строителей, д.8, к.1
Дата и время вскрытия заявок
25.09.2013 17:0025.09.2013 17:0025.09.2013 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300514652Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютерной техникиРФ, г. Москва, ул. Строителей, д.8, к.1
Подведение итогов не позднее
27.09.2013 15:0027.09.2013 15:0027.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300514652Подведение итогов не позднее Поставка компьютерной техникиРФ, г. Москва, ул. Строителей, д.8, к.1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютерной техники
Начальная цена
560 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Отсутствуют
30.02
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 23
Поставка компьютерной техники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.09.2013 16:00 GMT +325.09.2013 16:0025.09.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300514652Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерной техникиРФ, г. Москва, ул. Строителей, д.8, к.1
Дата и время вскрытия заявок
25.09.2013 17:0025.09.2013 17:0025.09.2013 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300514652Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютерной техникиРФ, г. Москва, ул. Строителей, д.8, к.1
Подведение итогов не позднее
27.09.2013 15:0027.09.2013 15:0027.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300514652Подведение итогов не позднее Поставка компьютерной техникиРФ, г. Москва, ул. Строителей, д.8, к.1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютерной техники
Начальная цена
584 690,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Отсутствуют
30.02
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 29
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