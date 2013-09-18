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Номер извещения
31300512518
Уникальный номер закупки
022/ОГПС/13-500/23.08.13/З
Наименование закупки
Поставка пожарно-насосной станции (ПНС) на базе полноприводного шасси «КАМАЗ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.08.2013 07:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460503, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Р-Н ОРЕНБУРГСКИЙ, С ДЕДУРОВКА, КМ 31-Й (ТРАССА ОРЕНБУРГ - ИЛЕК ТЕР.), ЗД 7,
Почтовый адрес
460512, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, СТ КАРГАЛА, КМ 30-Й
Контактный телефон
+7 3532 73-52-56
Факс
Адрес электронной почты
gazpog@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Наймушин Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Оренбург
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Поставка пожарно-насосной станции (ПНС) на базе полноприводного шасси «КАМАЗ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.09.2013 11:00 GMT +318.09.2013 11:0018.09.2013 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300512518Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пожарно-насосной станции (ПНС) на базе полноприводного шасси «КАМАЗ»Оренбург
Дата и время вскрытия заявок
18.09.2013 12:0018.09.2013 12:0018.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300512518Дата и время вскрытия заявок Поставка пожарно-насосной станции (ПНС) на базе полноприводного шасси «КАМАЗ»Оренбург
Подведение итогов не позднее
07.10.2013 12:0007.10.2013 12:0007.10.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300512518Подведение итогов не позднее Поставка пожарно-насосной станции (ПНС) на базе полноприводного шасси «КАМАЗ»Оренбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пожарно-насосной станции (ПНС) на базе полноприводного шасси «КАМАЗ»
Начальная цена
6 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
460503, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Р-Н ОРЕНБУРГСКИЙ, С ДЕДУРОВКА, КМ 31-Й (ТРАССА ОРЕНБУРГ - ИЛЕК ТЕР.), ЗД 7,
460512, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, СТ КАРГАЛА, КМ 30-Й
Отсутствуют
34.10.5
Документация лота
Кол-во: 1
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