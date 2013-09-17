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Номер извещения
31300518998
Уникальный номер закупки
13_1.1_0597
Наименование закупки
№ 864/ГЦР/13-1.1-0597/28.08.13/ЗЭПГОС на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «КС Писаревка», входящему в состав стройки «Реконструкция газопровода «Уренгой-Новопсков» на участке «Петровск-Писаревка» к началу поставок газа по газопроводу «Южный поток» для нужд ООО «Газпром центрремонт»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.08.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «КС Писаревка», входящему в состав стройки «Реконструкция газопровода «Уренгой-Новопсков» на участке «Петровск-Писаревка» к началу поставок газа по газопроводу «Южный поток» для нужд ООО «Газпром центрремонт»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.09.2013 12:00 GMT +317.09.2013 12:0017.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300518998Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «КС Писаревка», входящему в состав стройки «Реконструкция газопровода «Уренгой-Новопсков» на участке «Петровск-Писаревка» к началу поставок газа по газопроводу «Южный поток» для нужд ООО «Газпром центрремонт»Москва
Дата и время вскрытия заявок
17.09.2013 15:4017.09.2013 15:4017.09.2013 15:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300518998Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «КС Писаревка», входящему в состав стройки «Реконструкция газопровода «Уренгой-Новопсков» на участке «Петровск-Писаревка» к началу поставок газа по газопроводу «Южный поток» для нужд ООО «Газпром центрремонт»Москва
Подведение итогов не позднее
27.09.2013 22:0027.09.2013 22:0027.09.2013 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300518998Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «КС Писаревка», входящему в состав стройки «Реконструкция газопровода «Уренгой-Новопсков» на участке «Петровск-Писаревка» к началу поставок газа по газопроводу «Южный поток» для нужд ООО «Газпром центрремонт»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.09.201327.09.2013 22:0027.09.2013 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300518998Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «КС Писаревка», входящему в состав стройки «Реконструкция газопровода «Уренгой-Новопсков» на участке «Петровск-Писаревка» к началу поставок газа по газопроводу «Южный поток» для нужд ООО «Газпром центрремонт»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «КС Писаревка», входящему в состав стройки «Реконструкция газопровода «Уренгой-Новопсков» на участке «Петровск-Писаревка» к началу поставок газа по газопроводу «Южный поток» для нужд ООО «Газпром центрремонт»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО Газпром центрремонт
Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт
Адрес местонахождения
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Отсутствуют
45.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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