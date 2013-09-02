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Номер извещения
31300513802
Уникальный номер закупки
13-2.1-6077
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию технических средств системы Электронного архива документов имущественного комплекса
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.08.2013 14:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава
Контактный телефон
+7 812 455-13-19
Факс
+7 812 455-13-20
Адрес электронной почты
ssemenist@spb.ltg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семенист Сергей Яковлевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию технических средств системы Электронного архива документов имущественного комплекса
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2013 14:00 GMT +302.09.2013 14:0002.09.2013 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300513802Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию технических средств системы Электронного архива документов имущественного комплексаСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2013 10:0003.09.2013 10:0003.09.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300513802Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию технических средств системы Электронного архива документов имущественного комплексаСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
03.10.2013 14:0003.10.2013 14:0003.10.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300513802Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию технических средств системы Электронного архива документов имущественного комплексаСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию технических средств системы Электронного архива документов имущественного комплекса
Начальная цена
685 900,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2
196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава
Отсутствуют
72.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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