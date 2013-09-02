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Номер извещения
31300517191
Уникальный номер закупки
13-1.1-0917
Наименование закупки
Выполнение комплекса работ по созданию геодезической разбивочной основы строительства объектов для нужд ЗАО «Ямалгазинвест»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.08.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение комплекса работ по созданию геодезической разбивочной основы строительства объекта «Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ» в составе стройки «Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2013 12:00 GMT +302.09.2013 12:0002.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300517191Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по созданию геодезической разбивочной основы строительства объекта «Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ» в составе стройки «Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ».Москва
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2013 15:0503.09.2013 15:0503.09.2013 15:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300517191Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по созданию геодезической разбивочной основы строительства объекта «Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ» в составе стройки «Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ».Москва
Подведение итогов не позднее
13.09.2013 22:5913.09.2013 22:5913.09.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300517191Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по созданию геодезической разбивочной основы строительства объекта «Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ» в составе стройки «Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ».Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.09.201313.09.2013 22:5913.09.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300517191Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по созданию геодезической разбивочной основы строительства объекта «Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ» в составе стройки «Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ».Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по созданию геодезической разбивочной основы строительства объекта «Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ» в составе стройки «Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ».
Начальная цена
74 053 231,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119415, Российская Федерация, 77, Москва, пр-т Вернадского, д. 41
Отсутствуют
74.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Выполнение комплекса работ по созданию геодезической разбивочной основы строительства объекта «Нефтеперекачивающая станция Уренгойская» в составе стройки «Нефтеперекачивающая станция Уренгойская».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2013 12:00 GMT +302.09.2013 12:0002.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300517191Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по созданию геодезической разбивочной основы строительства объекта «Нефтеперекачивающая станция Уренгойская» в составе стройки «Нефтеперекачивающая станция Уренгойская».Москва
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2013 15:0503.09.2013 15:0503.09.2013 15:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300517191Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по созданию геодезической разбивочной основы строительства объекта «Нефтеперекачивающая станция Уренгойская» в составе стройки «Нефтеперекачивающая станция Уренгойская».Москва
Подведение итогов не позднее
13.09.2013 22:5913.09.2013 22:5913.09.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300517191Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по созданию геодезической разбивочной основы строительства объекта «Нефтеперекачивающая станция Уренгойская» в составе стройки «Нефтеперекачивающая станция Уренгойская».Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.09.201313.09.2013 22:5913.09.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300517191Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по созданию геодезической разбивочной основы строительства объекта «Нефтеперекачивающая станция Уренгойская» в составе стройки «Нефтеперекачивающая станция Уренгойская».Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по созданию геодезической разбивочной основы строительства объекта «Нефтеперекачивающая станция Уренгойская» в составе стройки «Нефтеперекачивающая станция Уренгойская».
Начальная цена
6 414 863,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119415, Российская Федерация, 77, Москва, пр-т Вернадского, д. 41
Отсутствуют
74.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Выполнение комплекса работ по созданию геодезической разбивочной основы строительства объекта «Установка стабилизации конденсата ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского региона» в составе стройки «Установка стабилизации конденсата ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского региона».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2013 12:00 GMT +302.09.2013 12:0002.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300517191Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по созданию геодезической разбивочной основы строительства объекта «Установка стабилизации конденсата ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского региона» в составе стройки «Установка стабилизации конденсата ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского региона».Москва
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2013 15:0503.09.2013 15:0503.09.2013 15:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300517191Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по созданию геодезической разбивочной основы строительства объекта «Установка стабилизации конденсата ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского региона» в составе стройки «Установка стабилизации конденсата ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского региона».Москва
Подведение итогов не позднее
13.09.2013 22:5913.09.2013 22:5913.09.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300517191Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по созданию геодезической разбивочной основы строительства объекта «Установка стабилизации конденсата ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского региона» в составе стройки «Установка стабилизации конденсата ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского региона».Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.09.201313.09.2013 22:5913.09.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300517191Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по созданию геодезической разбивочной основы строительства объекта «Установка стабилизации конденсата ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского региона» в составе стройки «Установка стабилизации конденсата ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского региона».Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по созданию геодезической разбивочной основы строительства объекта «Установка стабилизации конденсата ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского региона» в составе стройки «Установка стабилизации конденсата ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского региона».
Начальная цена
22 443 555,93
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119415, Российская Федерация, 77, Москва, пр-т Вернадского, д. 41
Отсутствуют
74.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Выполнение комплекса работ по созданию геодезической разбивочной основы строительства объекта «Расширение завода по подготовке конденсата к транспорту – II очередь» в составе стройки «Расширение завода по подготовке конденсата к транспорту – II очередь»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2013 12:00 GMT +302.09.2013 12:0002.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300517191Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по созданию геодезической разбивочной основы строительства объекта «Расширение завода по подготовке конденсата к транспорту – II очередь» в составе стройки «Расширение завода по подготовке конденсата к транспорту – II очередь»Москва
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2013 15:0503.09.2013 15:0503.09.2013 15:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300517191Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по созданию геодезической разбивочной основы строительства объекта «Расширение завода по подготовке конденсата к транспорту – II очередь» в составе стройки «Расширение завода по подготовке конденсата к транспорту – II очередь»Москва
Подведение итогов не позднее
13.09.2013 22:5913.09.2013 22:5913.09.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300517191Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по созданию геодезической разбивочной основы строительства объекта «Расширение завода по подготовке конденсата к транспорту – II очередь» в составе стройки «Расширение завода по подготовке конденсата к транспорту – II очередь»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.09.201313.09.2013 22:5913.09.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300517191Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по созданию геодезической разбивочной основы строительства объекта «Расширение завода по подготовке конденсата к транспорту – II очередь» в составе стройки «Расширение завода по подготовке конденсата к транспорту – II очередь»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по созданию геодезической разбивочной основы строительства объекта «Расширение завода по подготовке конденсата к транспорту – II очередь» в составе стройки «Расширение завода по подготовке конденсата к транспорту – II очередь»
Начальная цена
8 356 783,13
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119415, Российская Федерация, 77, Москва, пр-т Вернадского, д. 41
Отсутствуют
74.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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