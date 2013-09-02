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Номер извещения
31300512201
Уникальный номер закупки
13-1.1-0919
Наименование закупки
Выполнение работ по геотехническому мониторингу при строительстве объектов в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково – Ухта» для нужд ЗАО «Ямалгазинвест»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.08.2013 18:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных изыскательных работ и консультативные услуги
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Выполнение работ по геотехническому мониторингу при строительстве объектов: «Опорная база (на Бованенковском НГКМ)», «Линейная часть, 2 нитка. Участок УКПГ – 3 – км 0,0», «Линейная часть, 2-я нитка. Подводный переход через Байдарацкую губу (4-я нитка)», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 377,1 – км 440,5», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 496,5 – км 566,2», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 658,3 – км 709,5», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 858,6 – км 904,4», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 962,7 – км 1045,6», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 1074,7 – км 1108,1» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково – Ухта»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2013 12:00 GMT +302.09.2013 12:0002.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300512201Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по геотехническому мониторингу при строительстве объектов: «Опорная база (на Бованенковском НГКМ)», «Линейная часть, 2 нитка. Участок УКПГ – 3 – км 0,0», «Линейная часть, 2-я нитка. Подводный переход через Байдарацкую губу (4-я нитка)», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 377,1 – км 440,5», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 496,5 – км 566,2», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 658,3 – км 709,5», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 858,6 – км 904,4», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 962,7 – км 1045,6», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 1074,7 – км 1108,1» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково – Ухта» Москва
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2013 15:2003.09.2013 15:2003.09.2013 15:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300512201Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по геотехническому мониторингу при строительстве объектов: «Опорная база (на Бованенковском НГКМ)», «Линейная часть, 2 нитка. Участок УКПГ – 3 – км 0,0», «Линейная часть, 2-я нитка. Подводный переход через Байдарацкую губу (4-я нитка)», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 377,1 – км 440,5», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 496,5 – км 566,2», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 658,3 – км 709,5», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 858,6 – км 904,4», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 962,7 – км 1045,6», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 1074,7 – км 1108,1» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково – Ухта» Москва
Подведение итогов не позднее
20.09.2013 22:5920.09.2013 22:5920.09.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300512201Подведение итогов не позднее Выполнение работ по геотехническому мониторингу при строительстве объектов: «Опорная база (на Бованенковском НГКМ)», «Линейная часть, 2 нитка. Участок УКПГ – 3 – км 0,0», «Линейная часть, 2-я нитка. Подводный переход через Байдарацкую губу (4-я нитка)», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 377,1 – км 440,5», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 496,5 – км 566,2», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 658,3 – км 709,5», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 858,6 – км 904,4», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 962,7 – км 1045,6», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 1074,7 – км 1108,1» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково – Ухта» Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
20.09.201320.09.2013 22:5920.09.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300512201Подведение итогов не позднее Выполнение работ по геотехническому мониторингу при строительстве объектов: «Опорная база (на Бованенковском НГКМ)», «Линейная часть, 2 нитка. Участок УКПГ – 3 – км 0,0», «Линейная часть, 2-я нитка. Подводный переход через Байдарацкую губу (4-я нитка)», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 377,1 – км 440,5», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 496,5 – км 566,2», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 658,3 – км 709,5», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 858,6 – км 904,4», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 962,7 – км 1045,6», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 1074,7 – км 1108,1» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково – Ухта» Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по геотехническому мониторингу при строительстве объектов: «Опорная база (на Бованенковском НГКМ)», «Линейная часть, 2 нитка. Участок УКПГ – 3 – км 0,0», «Линейная часть, 2-я нитка. Подводный переход через Байдарацкую губу (4-я нитка)», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 377,1 – км 440,5», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 496,5 – км 566,2», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 658,3 – км 709,5», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 858,6 – км 904,4», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 962,7 – км 1045,6», «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 1074,7 – км 1108,1» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково – Ухта»
Начальная цена
28 452 072,96
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Ямалгазинвест
Все закупки и тендеры ЗАО Ямалгазинвест
Адрес местонахождения
119415, Российская Федерация, 77, Москва, пр-т Вернадского, д. 41
Отсутствуют
74.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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