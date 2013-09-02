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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300512175
Уникальный номер закупки
13-2.1-6024
Наименование закупки
Оказание услуг по капитальному ремонту автомобилей и дорожно-строительной техники необходимой для организации 24 временных опорных пунктов с размещением дежурного персонала в районах крановых узлов на магистральном газопроводе «Майкоп – Самурская – Сочи» в период проведения Олимпийских игр для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.08.2013 18:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Оказание услуг по капитальному ремонту автомобилей и дорожно-строительной техники необходимой для организации 24 временных опорных пунктов с размещением дежурного персонала в районах крановых узлов на магистральном газопроводе «Майкоп – Самурская – Сочи» в период проведения Олимпийских игр
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2013 12:00 GMT +302.09.2013 12:0002.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300512175Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по капитальному ремонту автомобилей и дорожно-строительной техники необходимой для организации 24 временных опорных пунктов с размещением дежурного персонала в районах крановых узлов на магистральном газопроводе «Майкоп – Самурская – Сочи» в период проведения Олимпийских игр Москва
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2013 15:3503.09.2013 15:3503.09.2013 15:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300512175Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по капитальному ремонту автомобилей и дорожно-строительной техники необходимой для организации 24 временных опорных пунктов с размещением дежурного персонала в районах крановых узлов на магистральном газопроводе «Майкоп – Самурская – Сочи» в период проведения Олимпийских игр Москва
Подведение итогов не позднее
06.09.2013 23:5906.09.2013 23:5906.09.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300512175Подведение итогов не позднее Оказание услуг по капитальному ремонту автомобилей и дорожно-строительной техники необходимой для организации 24 временных опорных пунктов с размещением дежурного персонала в районах крановых узлов на магистральном газопроводе «Майкоп – Самурская – Сочи» в период проведения Олимпийских игр Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.09.201306.09.2013 23:5906.09.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300512175Подведение итогов не позднее Оказание услуг по капитальному ремонту автомобилей и дорожно-строительной техники необходимой для организации 24 временных опорных пунктов с размещением дежурного персонала в районах крановых узлов на магистральном газопроводе «Майкоп – Самурская – Сочи» в период проведения Олимпийских игр Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по капитальному ремонту автомобилей и дорожно-строительной техники необходимой для организации 24 временных опорных пунктов с размещением дежурного персонала в районах крановых узлов на магистральном газопроводе «Майкоп – Самурская – Сочи» в период проведения Олимпийских игр
Начальная цена
56 770 760,72
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
50.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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