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Номер извещения
31300512169
Уникальный номер закупки
13-2.1-5917
Наименование закупки
Оказание услуг по аренде оборудования для нужд ООО «Газпром подземремонт Оренбург»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.08.2013 18:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по аренде КШЦ - 3 1/2", рабочее давление 70 МПа в исполнении К3, с правой направленностью резьбы.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2013 12:00 GMT +302.09.2013 12:0002.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300512169Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по аренде КШЦ - 3 1/2", рабочее давление 70 МПа в исполнении К3, с правой направленностью резьбы.Москва
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2013 15:5003.09.2013 15:5003.09.2013 15:50Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300512169Дата и время вскрытия заявок Услуги по аренде КШЦ - 3 1/2", рабочее давление 70 МПа в исполнении К3, с правой направленностью резьбы.Москва
Подведение итогов не позднее
13.09.2013 22:5913.09.2013 22:5913.09.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300512169Подведение итогов не позднее Услуги по аренде КШЦ - 3 1/2", рабочее давление 70 МПа в исполнении К3, с правой направленностью резьбы.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по аренде КШЦ - 3 1/2", рабочее давление 70 МПа в исполнении К3, с правой направленностью резьбы.
Начальная цена
3 600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром подземремонт Оренбург
Все закупки и тендеры Газпром подземремонт Оренбург
Адрес местонахождения
460027, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Донгузская, 60А
460027, Российская Федерация, 56, Оренбург, г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 60А
Отсутствуют
71.34.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Услуги по аренде КШЦ - 3 1/2" на рабочее давление 70 МПа, в исполнении К3 с левой направленностью резьбы.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2013 12:00 GMT +302.09.2013 12:0002.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300512169Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по аренде КШЦ - 3 1/2" на рабочее давление 70 МПа, в исполнении К3 с левой направленностью резьбы.Москва
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2013 15:5003.09.2013 15:5003.09.2013 15:50Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300512169Дата и время вскрытия заявок Услуги по аренде КШЦ - 3 1/2" на рабочее давление 70 МПа, в исполнении К3 с левой направленностью резьбы.Москва
Подведение итогов не позднее
13.09.2013 22:5913.09.2013 22:5913.09.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300512169Подведение итогов не позднее Услуги по аренде КШЦ - 3 1/2" на рабочее давление 70 МПа, в исполнении К3 с левой направленностью резьбы.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по аренде КШЦ - 3 1/2" на рабочее давление 70 МПа, в исполнении К3 с левой направленностью резьбы.
Начальная цена
2 400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром подземремонт Оренбург
Все закупки и тендеры Газпром подземремонт Оренбург
Адрес местонахождения
460027, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Донгузская, 60А
460027, Российская Федерация, 56, Оренбург, г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 60А
Отсутствуют
71.34.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Услуги по аренде бурильной трубы диаметром 2 7/8", в исполнении К2 с правой направленностью резьбы.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2013 12:00 GMT +302.09.2013 12:0002.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300512169Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по аренде бурильной трубы диаметром 2 7/8", в исполнении К2 с правой направленностью резьбы.Москва
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2013 15:5003.09.2013 15:5003.09.2013 15:50Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300512169Дата и время вскрытия заявок Услуги по аренде бурильной трубы диаметром 2 7/8", в исполнении К2 с правой направленностью резьбы.Москва
Подведение итогов не позднее
13.09.2013 22:5913.09.2013 22:5913.09.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300512169Подведение итогов не позднее Услуги по аренде бурильной трубы диаметром 2 7/8", в исполнении К2 с правой направленностью резьбы.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по аренде бурильной трубы диаметром 2 7/8", в исполнении К2 с правой направленностью резьбы.
Начальная цена
4 320 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром подземремонт Оренбург
Все закупки и тендеры Газпром подземремонт Оренбург
Адрес местонахождения
460027, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Донгузская, 60А
460027, Российская Федерация, 56, Оренбург, г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 60А
Отсутствуют
71.34.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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