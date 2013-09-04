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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300512165
Уникальный номер закупки
13-2.1-6227
Наименование закупки
оказание услуг по транспортному обеспечению (легковой, грузопассажирский автотранспорт и спецтехника) Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго» для нужд ООО «Газпром энерго»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.08.2013 18:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по транспортному обеспечению (легковой, грузопассажирский автотранспорт и спецтехника) Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.09.2013 12:00 GMT +304.09.2013 12:0004.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300512165Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по транспортному обеспечению (легковой, грузопассажирский автотранспорт и спецтехника) Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго»Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.09.2013 15:3005.09.2013 15:3005.09.2013 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300512165Дата и время вскрытия заявок оказание услуг по транспортному обеспечению (легковой, грузопассажирский автотранспорт и спецтехника) Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго»Москва
Подведение итогов не позднее
13.09.2013 23:5913.09.2013 23:5913.09.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300512165Подведение итогов не позднее оказание услуг по транспортному обеспечению (легковой, грузопассажирский автотранспорт и спецтехника) Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по транспортному обеспечению (легковой, грузопассажирский автотранспорт и спецтехника) Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго»
Начальная цена
39 061 414,14
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром энерго»
Все закупки и тендеры «Газпром энерго»
Адрес местонахождения
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
Отсутствуют
60.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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