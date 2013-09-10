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Номер извещения
31300512171
Уникальный номер закупки
13-2.1-4941
Наименование закупки
выполнение капитального ремонта объекта «Офисные помещения здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125-А (7 этаж)» для нужд ООО «Газпромтранс»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.08.2013 18:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-48-59
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение капитального ремонта объекта «Офисные помещения здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125-А (7 этаж)»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2013 12:00 GMT +310.09.2013 12:0010.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300512171Дата и время окончания срока приема заявок выполнение капитального ремонта объекта «Офисные помещения здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125-А (7 этаж)»Москва
Дата и время вскрытия заявок
11.09.2013 14:4511.09.2013 14:4511.09.2013 14:45Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300512171Дата и время вскрытия заявок выполнение капитального ремонта объекта «Офисные помещения здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125-А (7 этаж)»Москва
Подведение итогов не позднее
20.09.2013 23:5920.09.2013 23:5920.09.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300512171Подведение итогов не позднее выполнение капитального ремонта объекта «Офисные помещения здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125-А (7 этаж)»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение капитального ремонта объекта «Офисные помещения здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125-А (7 этаж)»
Начальная цена
74 364 430,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
45.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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