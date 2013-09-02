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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300512209
Уникальный номер закупки
13-2.1-4883
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования и сопровождению программного обеспечения Центрального вычислительного комплекса ОАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром информ».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.08.2013 18:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по обработке данных, размещению, услуги по предоставлению приложений и прочей инфраструктуры информационных технологий, услуги, связанные с созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования и сопровождению программного обеспечения Центрального вычислительного комплекса ОАО «Газпром»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2013 12:00 GMT +302.09.2013 12:0002.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300512209Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования и сопровождению программного обеспечения Центрального вычислительного комплекса ОАО «Газпром» Москва
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2013 15:0003.09.2013 15:0003.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300512209Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования и сопровождению программного обеспечения Центрального вычислительного комплекса ОАО «Газпром» Москва
Подведение итогов не позднее
13.09.2013 22:5913.09.2013 22:5913.09.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300512209Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования и сопровождению программного обеспечения Центрального вычислительного комплекса ОАО «Газпром» Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.09.201313.09.2013 22:5913.09.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300512209Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования и сопровождению программного обеспечения Центрального вычислительного комплекса ОАО «Газпром» Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования и сопровождению программного обеспечения Центрального вычислительного комплекса ОАО «Газпром»
Начальная цена
284 718 833,69
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром информ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"
Адрес местонахождения
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Отсутствуют
72.40
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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