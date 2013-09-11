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Номер извещения
31300509504
Уникальный номер закупки
Закупка в рамках приказа ОАО "Газпром" № 173
Наименование закупки
Поставка оборудования структурно кабельной системы для нужд ООО «Газпром информ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.08.2013 23:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Почтовый адрес
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Контактный телефон
+7 499 580-10-32
Факс
+7 499 580-10-22
Адрес электронной почты
O.Maliujenko@inform.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малюженко Олег Петрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка оборудования структурно кабельной системы для нужд ООО «Газпром информ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.09.2013 11:00 GMT +311.09.2013 11:0011.09.2013 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300509504Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования структурно кабельной системы для нужд ООО «Газпром информМосква
Дата и время вскрытия заявок
11.09.2013 13:0011.09.2013 13:0011.09.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300509504Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования структурно кабельной системы для нужд ООО «Газпром информМосква
Подведение итогов не позднее
26.09.2013 22:5926.09.2013 22:5926.09.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300509504Подведение итогов не позднее Поставка оборудования структурно кабельной системы для нужд ООО «Газпром информМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования структурно кабельной системы для нужд ООО «Газпром информ
Начальная цена
290 797,87
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром информ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"
Адрес местонахождения
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Отсутствуют
32.20
Документация лота
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