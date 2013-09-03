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Номер извещения
31300509567
Уникальный номер закупки
13_2.2_2052
Наименование закупки
Поставка автомобильного горючего для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.08.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
Почтовый адрес
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Контактный телефон
+7 495 719-18-27
Факс
+7 495 719-11-83
Адрес электронной почты
rogulina.nv@gazavia.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Марцись Надежда Владимировна
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка дизельного топлива арктического на фронт выгрузки 557 км ж.д. линии Обская-Бованенково.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2013 15:00 GMT +303.09.2013 15:0003.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300509567Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дизельного топлива арктического на фронт выгрузки 557 км ж.д. линии Обская-Бованенково.Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32
Дата и время вскрытия заявок
04.09.2013 12:0004.09.2013 12:0004.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300509567Дата и время вскрытия заявок Поставка дизельного топлива арктического на фронт выгрузки 557 км ж.д. линии Обская-Бованенково.Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32
Подведение итогов не позднее
04.10.2013 17:0004.10.2013 17:0004.10.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300509567Подведение итогов не позднее Поставка дизельного топлива арктического на фронт выгрузки 557 км ж.д. линии Обская-Бованенково.Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.10.201304.10.2013 17:0004.10.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300509567Подведение итогов не позднее Поставка дизельного топлива арктического на фронт выгрузки 557 км ж.д. линии Обская-Бованенково.Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка дизельного топлива арктического на фронт выгрузки 557 км ж.д. линии Обская-Бованенково.
Начальная цена
2 970 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
51.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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