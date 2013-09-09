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Номер извещения
31300508547
Уникальный номер закупки
№ 217/ТомскГП/27-178/22.08.13/ЭЗ
Наименование закупки
Право заключения договора подряда на техническое обслуживание и ремонт автомобилей для ОАО «Томскгазпром»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.08.2013 21:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-28-73
Факс
+7 3822 61-22-20
Адрес электронной почты
gromoveu@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Громов Евгений Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Томск
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Право заключения договора подряда на техическое обслуживание и ремонт автомобилей для ОАО "Томскгазпром"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2013 07:00 GMT +309.09.2013 07:0009.09.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300508547Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора подряда на техическое обслуживание и ремонт автомобилей для ОАО "Томскгазпром"Томск
Дата и время вскрытия заявок
09.09.2013 11:0009.09.2013 11:0009.09.2013 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300508547Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора подряда на техическое обслуживание и ремонт автомобилей для ОАО "Томскгазпром"Томск
Подведение итогов не позднее
30.09.2013 11:3030.09.2013 11:3030.09.2013 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300508547Подведение итогов не позднее Право заключения договора подряда на техическое обслуживание и ремонт автомобилей для ОАО "Томскгазпром"Томск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора подряда на техическое обслуживание и ремонт автомобилей для ОАО "Томскгазпром"
Начальная цена
1 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ТомскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Отсутствуют
50.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
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