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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300510427
Уникальный номер закупки
13-5.1-0169
Наименование закупки
Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты плана КР 2015г для нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» (837/ТГЕкатеринбург/13-5.1-0169/23.08.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.08.2013 11:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Проектно-изыскательские работы для выполнения капитального ремонта объектов ЛЧ МГ (Замена. Г-отвод Чебаркуль-Катав_Ивановск_Усть_Катав уч. 72-93 км, 93-114км.)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.09.2013 12:00 GMT +305.09.2013 12:0005.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300510427Дата и время окончания срока приема заявок Проектно-изыскательские работы для выполнения капитального ремонта объектов ЛЧ МГ (Замена. Г-отвод Чебаркуль-Катав_Ивановск_Усть_Катав уч. 72-93 км, 93-114км.)Москва
Дата и время вскрытия заявок
06.09.2013 14:1006.09.2013 14:1006.09.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300510427Дата и время вскрытия заявок Проектно-изыскательские работы для выполнения капитального ремонта объектов ЛЧ МГ (Замена. Г-отвод Чебаркуль-Катав_Ивановск_Усть_Катав уч. 72-93 км, 93-114км.)Москва
Подведение итогов не позднее
13.09.2013 20:0013.09.2013 20:0013.09.2013 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300510427Подведение итогов не позднее Проектно-изыскательские работы для выполнения капитального ремонта объектов ЛЧ МГ (Замена. Г-отвод Чебаркуль-Катав_Ивановск_Усть_Катав уч. 72-93 км, 93-114км.)Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.09.201313.09.2013 20:0013.09.2013 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300510427Подведение итогов не позднее Проектно-изыскательские работы для выполнения капитального ремонта объектов ЛЧ МГ (Замена. Г-отвод Чебаркуль-Катав_Ивановск_Усть_Катав уч. 72-93 км, 93-114км.)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проектно-изыскательские работы для выполнения капитального ремонта объектов ЛЧ МГ (Замена. Г-отвод Чебаркуль-Катав_Ивановск_Усть_Катав уч. 72-93 км, 93-114км.)
Начальная цена
31 328 361,62
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
74.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Проектно-изыскательские работы для выполнения подводных переходов (г-отвод Карталы-Магнитогорск 2 перехода, г-товод к ГРС г. Красноуфимск 1 переход)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.09.2013 12:00 GMT +305.09.2013 12:0005.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300510427Дата и время окончания срока приема заявок Проектно-изыскательские работы для выполнения подводных переходов (г-отвод Карталы-Магнитогорск 2 перехода, г-товод к ГРС г. Красноуфимск 1 переход)Москва
Дата и время вскрытия заявок
06.09.2013 14:1006.09.2013 14:1006.09.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300510427Дата и время вскрытия заявок Проектно-изыскательские работы для выполнения подводных переходов (г-отвод Карталы-Магнитогорск 2 перехода, г-товод к ГРС г. Красноуфимск 1 переход)Москва
Подведение итогов не позднее
13.09.2013 20:0013.09.2013 20:0013.09.2013 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300510427Подведение итогов не позднее Проектно-изыскательские работы для выполнения подводных переходов (г-отвод Карталы-Магнитогорск 2 перехода, г-товод к ГРС г. Красноуфимск 1 переход)Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.09.201313.09.2013 20:0013.09.2013 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300510427Подведение итогов не позднее Проектно-изыскательские работы для выполнения подводных переходов (г-отвод Карталы-Магнитогорск 2 перехода, г-товод к ГРС г. Красноуфимск 1 переход)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проектно-изыскательские работы для выполнения подводных переходов (г-отвод Карталы-Магнитогорск 2 перехода, г-товод к ГРС г. Красноуфимск 1 переход)
Начальная цена
7 253 637,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
74.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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