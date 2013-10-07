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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300514228
Уникальный номер закупки
13_2.2_0941
Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров для нужд ОАО «Газпром промгаз»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.08.2013 16:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119415, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 41, СТРОЕНИЕ 1, КОМНАТА 529
Почтовый адрес
119415, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 41, СТРОЕНИЕ 1, КОМНАТА 529
Контактный телефон
+7 495 504-42-81
Факс
+7 495 817-17-81
Адрес электронной почты
A.Gritsay@promgaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
ГРИЦАЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров для нужд ОАО «Газпром промгаз»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2013 10:00 GMT +307.10.2013 10:0007.10.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300514228Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров для нужд ОАО «Газпром промгаз»Москва
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2013 11:1507.10.2013 11:1507.10.2013 11:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300514228Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров для нужд ОАО «Газпром промгаз»Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2013 12:0030.10.2013 12:0030.10.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300514228Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для нужд ОАО «Газпром промгаз»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров для нужд ОАО «Газпром промгаз»
Начальная цена
3 789 901,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ"
Адрес местонахождения
119415, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 41, СТРОЕНИЕ 1, КОМНАТА 529
Отсутствуют
51.47.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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