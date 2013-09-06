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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300509093
Уникальный номер закупки
13-2.2-2136
Наименование закупки
Поставка материально-технических ресурсов для передачи в лизинг дочерним обществам ОАО «Газпром» (№ 833/ДОГазтехлизинг/13-2.2-2136/22.08.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.08.2013 16:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-53-40
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
An.Sukhov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сухов Антон Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс для комбинированной сварки технологических трубопроводов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2013 12:00 GMT +306.09.2013 12:0006.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300509093Дата и время окончания срока приема заявок комплекс для комбинированной сварки технологических трубопроводовМосква
Дата и время вскрытия заявок
09.09.2013 14:0509.09.2013 14:0509.09.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300509093Дата и время вскрытия заявок комплекс для комбинированной сварки технологических трубопроводовМосква
Подведение итогов не позднее
20.09.2013 22:3020.09.2013 22:3020.09.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300509093Подведение итогов не позднее комплекс для комбинированной сварки технологических трубопроводовМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплекс для комбинированной сварки технологических трубопроводов
Начальная цена
59 333 333,35
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Модульный лабораторный комплекс
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2013 12:00 GMT +306.09.2013 12:0006.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300509093Дата и время окончания срока приема заявок модульный лабораторный комплексМосква
Дата и время вскрытия заявок
09.09.2013 14:0509.09.2013 14:0509.09.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300509093Дата и время вскрытия заявок модульный лабораторный комплексМосква
Подведение итогов не позднее
20.09.2013 22:3020.09.2013 22:3020.09.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300509093Подведение итогов не позднее модульный лабораторный комплексМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Модульный лабораторный комплекс
Начальная цена
70 168 205,13
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Газоаналитическая система мониторинга воздуха
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2013 12:00 GMT +306.09.2013 12:0006.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300509093Дата и время окончания срока приема заявок газоаналитическая система мониторинга воздухаМосква
Дата и время вскрытия заявок
09.09.2013 14:0509.09.2013 14:0509.09.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300509093Дата и время вскрытия заявок газоаналитическая система мониторинга воздухаМосква
Подведение итогов не позднее
20.09.2013 22:3020.09.2013 22:3020.09.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300509093Подведение итогов не позднее газоаналитическая система мониторинга воздухаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Газоаналитическая система мониторинга воздуха
Начальная цена
22 880 189,12
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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