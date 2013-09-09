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Номер извещения
31300514863
Уникальный номер закупки
13_2.2_1375
Наименование закупки
Поставка запасных частей для оборудования связи, радиодеталей и модулей для ремонта оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.08.2013 06:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34241 7-63-20
Факс
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Адрес электронной почты
kovaleg@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ковалевская Е.Г.
Место рассмотрения предложений
Чайковский
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей для оборудования связи, радиодеталей и модулей для ремонта оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2013 11:30 GMT +309.09.2013 11:3009.09.2013 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300514863Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для оборудования связи, радиодеталей и модулей для ремонта оборудованияЧайковский
Дата и время вскрытия заявок
09.09.2013 12:0009.09.2013 12:0009.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300514863Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей для оборудования связи, радиодеталей и модулей для ремонта оборудованияЧайковский
Подведение итогов не позднее
15.10.2013 14:0015.10.2013 14:0015.10.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300514863Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для оборудования связи, радиодеталей и модулей для ремонта оборудованияЧайковский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для оборудования связи, радиодеталей и модулей для ремонта оборудования
Начальная цена
19 824 213,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Отсутствуют
33.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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