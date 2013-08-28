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Номер извещения
31300506947
Уникальный номер закупки
№ 683/21.08.13/ЗПЭ
Наименование закупки
Поставка ранцев с канцелярскими принадлежностями № 683/21.08.13/ЗПЭ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.08.2013 18:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-11-43
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
zakupka@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хатунцев Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
РАНЦЫ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.08.2013 15:00 GMT +328.08.2013 15:0028.08.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300506947Дата и время окончания срока приема заявок РАНЦЫСалават
Дата и время вскрытия заявок
28.08.2013 15:0028.08.2013 15:0028.08.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300506947Дата и время вскрытия заявок РАНЦЫСалават
Подведение итогов не позднее
29.08.2013 08:0029.08.2013 08:0029.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300506947Подведение итогов не позднее РАНЦЫСалават
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.08.201329.08.2013 08:0029.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300506947Подведение итогов не позднее РАНЦЫСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
РАНЦЫ
Начальная цена
326 695,25
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
РАНЦЫ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.08.2013 15:00 GMT +328.08.2013 15:0028.08.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300506947Дата и время окончания срока приема заявок РАНЦЫСалават
Дата и время вскрытия заявок
28.08.2013 15:0028.08.2013 15:0028.08.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300506947Дата и время вскрытия заявок РАНЦЫСалават
Подведение итогов не позднее
29.08.2013 08:0029.08.2013 08:0029.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300506947Подведение итогов не позднее РАНЦЫСалават
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.08.201329.08.2013 08:0029.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300506947Подведение итогов не позднее РАНЦЫСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
РАНЦЫ
Начальная цена
11 984,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Ранцы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.08.2013 15:00 GMT +328.08.2013 15:0028.08.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300506947Дата и время окончания срока приема заявок РанцыСалават
Дата и время вскрытия заявок
28.08.2013 15:0028.08.2013 15:0028.08.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300506947Дата и время вскрытия заявок РанцыСалават
Подведение итогов не позднее
29.08.2013 08:0029.08.2013 08:0029.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300506947Подведение итогов не позднее РанцыСалават
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.08.201329.08.2013 08:0029.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300506947Подведение итогов не позднее РанцыСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ранцы
Начальная цена
11 984,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Ранцы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.08.2013 15:00 GMT +328.08.2013 15:0028.08.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300506947Дата и время окончания срока приема заявок РанцыСалават
Дата и время вскрытия заявок
28.08.2013 15:0028.08.2013 15:0028.08.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300506947Дата и время вскрытия заявок РанцыСалават
Подведение итогов не позднее
29.08.2013 08:0029.08.2013 08:0029.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300506947Подведение итогов не позднее РанцыСалават
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.08.201329.08.2013 08:0029.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300506947Подведение итогов не позднее РанцыСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ранцы
Начальная цена
27 943,23
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Ранцы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.08.2013 15:00 GMT +328.08.2013 15:0028.08.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300506947Дата и время окончания срока приема заявок РанцыСалават
Дата и время вскрытия заявок
28.08.2013 15:0028.08.2013 15:0028.08.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300506947Дата и время вскрытия заявок РанцыСалават
Подведение итогов не позднее
29.08.2013 08:0029.08.2013 08:0029.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300506947Подведение итогов не позднее РанцыСалават
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.08.201329.08.2013 08:0029.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300506947Подведение итогов не позднее РанцыСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ранцы
Начальная цена
49 683,31
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Ранцы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.08.2013 15:00 GMT +328.08.2013 15:0028.08.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300506947Дата и время окончания срока приема заявок РанцыСалават
Дата и время вскрытия заявок
28.08.2013 15:0028.08.2013 15:0028.08.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300506947Дата и время вскрытия заявок РанцыСалават
Подведение итогов не позднее
29.08.2013 08:0029.08.2013 08:0029.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300506947Подведение итогов не позднее РанцыСалават
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.08.201329.08.2013 08:0029.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300506947Подведение итогов не позднее РанцыСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ранцы
Начальная цена
31 854,12
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Ранцы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.08.2013 15:00 GMT +328.08.2013 15:0028.08.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300506947Дата и время окончания срока приема заявок РанцыСалават
Дата и время вскрытия заявок
28.08.2013 15:0028.08.2013 15:0028.08.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300506947Дата и время вскрытия заявок РанцыСалават
Подведение итогов не позднее
29.08.2013 08:0029.08.2013 08:0029.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300506947Подведение итогов не позднее РанцыСалават
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.08.201329.08.2013 08:0029.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300506947Подведение итогов не позднее РанцыСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ранцы
Начальная цена
9 440,41
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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