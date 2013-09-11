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Номер извещения
31300507188
Уникальный номер закупки
13_2.1_5565
Наименование закупки
Оказание услуг по сервисному обслуживанию печатающих устройств находящихся в эксплуатации в ООО «Газпром переработка»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.08.2013 06:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 3462 75-25-34
Факс
--
Адрес электронной почты
NovoselovAV@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новоселов Андрей Валерьянович
Место рассмотрения предложений
Сургут
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по сервисному обслуживанию печатающих устройств находящихся в эксплуатации в ООО «Газпром переработка» (администрация рабочие места в г.Сургут)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.09.2013 10:00 GMT +311.09.2013 10:0011.09.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300507188Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сервисному обслуживанию печатающих устройств находящихся в эксплуатации в ООО «Газпром переработка» (администрация рабочие места в г.Сургут)Сургут
Дата и время вскрытия заявок
11.09.2013 12:0011.09.2013 12:0011.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300507188Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сервисному обслуживанию печатающих устройств находящихся в эксплуатации в ООО «Газпром переработка» (администрация рабочие места в г.Сургут)Сургут
Подведение итогов не позднее
18.09.2013 10:0018.09.2013 10:0018.09.2013 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300507188Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сервисному обслуживанию печатающих устройств находящихся в эксплуатации в ООО «Газпром переработка» (администрация рабочие места в г.Сургут)Сургут
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.09.201318.09.2013 10:0018.09.2013 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300507188Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сервисному обслуживанию печатающих устройств находящихся в эксплуатации в ООО «Газпром переработка» (администрация рабочие места в г.Сургут)Сургут
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сервисному обслуживанию печатающих устройств находящихся в эксплуатации в ООО «Газпром переработка» (администрация рабочие места в г.Сургут)
Начальная цена
6 210 775,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Отсутствуют
72.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 221
Оказание услуг по сервисному обслуживанию печатающих устройств находящихся в эксплуатации в ООО «Газпром переработка» (филиал Сургутский ЗСК)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.09.2013 10:00 GMT +311.09.2013 10:0011.09.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300507188Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сервисному обслуживанию печатающих устройств находящихся в эксплуатации в ООО «Газпром переработка» (филиал Сургутский ЗСК)Сургут
Дата и время вскрытия заявок
11.09.2013 12:0011.09.2013 12:0011.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300507188Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сервисному обслуживанию печатающих устройств находящихся в эксплуатации в ООО «Газпром переработка» (филиал Сургутский ЗСК)Сургут
Подведение итогов не позднее
18.09.2013 10:0018.09.2013 10:0018.09.2013 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300507188Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сервисному обслуживанию печатающих устройств находящихся в эксплуатации в ООО «Газпром переработка» (филиал Сургутский ЗСК)Сургут
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сервисному обслуживанию печатающих устройств находящихся в эксплуатации в ООО «Газпром переработка» (филиал Сургутский ЗСК)
Начальная цена
9 129 673,51
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Отсутствуют
72.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 191
Оказание услуг по сервисному обслуживанию печатающих устройств находящихся в эксплуатации в ООО «Газпром переработка» (филиал УТЖУ)»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.09.2013 10:00 GMT +311.09.2013 10:0011.09.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300507188Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сервисному обслуживанию печатающих устройств находящихся в эксплуатации в ООО «Газпром переработка» (филиал УТЖУ)»Сургут
Дата и время вскрытия заявок
11.09.2013 12:0011.09.2013 12:0011.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300507188Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сервисному обслуживанию печатающих устройств находящихся в эксплуатации в ООО «Газпром переработка» (филиал УТЖУ)»Сургут
Подведение итогов не позднее
18.09.2013 10:0018.09.2013 10:0018.09.2013 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300507188Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сервисному обслуживанию печатающих устройств находящихся в эксплуатации в ООО «Газпром переработка» (филиал УТЖУ)»Сургут
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сервисному обслуживанию печатающих устройств находящихся в эксплуатации в ООО «Газпром переработка» (филиал УТЖУ)»
Начальная цена
1 949 000,17
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Отсутствуют
72.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 51
Оказание услуг по сервисному обслуживанию печатающих устройств находящихся в эксплуатации в ООО «Газпром переработка» (филиал ЗПКТ)»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.09.2013 10:00 GMT +311.09.2013 10:0011.09.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300507188Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сервисному обслуживанию печатающих устройств находящихся в эксплуатации в ООО «Газпром переработка» (филиал ЗПКТ)»Сургут
Дата и время вскрытия заявок
11.09.2013 12:0011.09.2013 12:0011.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300507188Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сервисному обслуживанию печатающих устройств находящихся в эксплуатации в ООО «Газпром переработка» (филиал ЗПКТ)»Сургут
Подведение итогов не позднее
18.09.2013 10:0018.09.2013 10:0018.09.2013 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300507188Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сервисному обслуживанию печатающих устройств находящихся в эксплуатации в ООО «Газпром переработка» (филиал ЗПКТ)»Сургут
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сервисному обслуживанию печатающих устройств находящихся в эксплуатации в ООО «Газпром переработка» (филиал ЗПКТ)»
Начальная цена
2 339 911,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Отсутствуют
72.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 115
Оказание услуг по сервисному обслуживанию печатающих устройств находящихся в эксплуатации в ООО «Газпром переработка» (филиал СГПЗ)»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.09.2013 10:00 GMT +311.09.2013 10:0011.09.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300507188Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сервисному обслуживанию печатающих устройств находящихся в эксплуатации в ООО «Газпром переработка» (филиал СГПЗ)»Сургут
Дата и время вскрытия заявок
11.09.2013 12:0011.09.2013 12:0011.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300507188Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сервисному обслуживанию печатающих устройств находящихся в эксплуатации в ООО «Газпром переработка» (филиал СГПЗ)»Сургут
Подведение итогов не позднее
18.09.2013 10:0018.09.2013 10:0018.09.2013 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300507188Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сервисному обслуживанию печатающих устройств находящихся в эксплуатации в ООО «Газпром переработка» (филиал СГПЗ)»Сургут
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сервисному обслуживанию печатающих устройств находящихся в эксплуатации в ООО «Газпром переработка» (филиал СГПЗ)»
Начальная цена
2 296 506,97
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Отсутствуют
72.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 143
Оказание услуг по сервисному обслуживанию печатающих устройств находящихся в эксплуатации в ООО «Газпром переработка» (филиал СЛПУМГ)»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.09.2013 10:00 GMT +311.09.2013 10:0011.09.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300507188Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сервисному обслуживанию печатающих устройств находящихся в эксплуатации в ООО «Газпром переработка» (филиал СЛПУМГ)»Сургут
Дата и время вскрытия заявок
11.09.2013 12:0011.09.2013 12:0011.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300507188Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сервисному обслуживанию печатающих устройств находящихся в эксплуатации в ООО «Газпром переработка» (филиал СЛПУМГ)»Сургут
Подведение итогов не позднее
18.09.2013 10:0018.09.2013 10:0018.09.2013 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300507188Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сервисному обслуживанию печатающих устройств находящихся в эксплуатации в ООО «Газпром переработка» (филиал СЛПУМГ)»Сургут
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сервисному обслуживанию печатающих устройств находящихся в эксплуатации в ООО «Газпром переработка» (филиал СЛПУМГ)»
Начальная цена
1 044 132,47
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Отсутствуют
72.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 42
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