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Номер извещения
31300523732
Уникальный номер закупки
13_2.2_2070
Наименование закупки
а/м Toyota Land Cruizer Prado
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.08.2013 13:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1
Почтовый адрес
156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1
Контактный телефон
+7 49453 7-85-21
Факс
+7 49453 7-85-23
Адрес электронной почты
I.Koshelev@vrtz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кошелев Иван Витальевич
Место рассмотрения предложений
Волгореченск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Легковой автомобиль TOYOTA LAND CRUISER PRADO
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.09.2013 12:00 GMT +318.09.2013 12:0018.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300523732Дата и время окончания срока приема заявок Легковой автомобиль TOYOTA LAND CRUISER PRADOВолгореченск
Дата и время вскрытия заявок
18.09.2013 14:0018.09.2013 14:0018.09.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300523732Дата и время вскрытия заявок Легковой автомобиль TOYOTA LAND CRUISER PRADOВолгореченск
Подведение итогов не позднее
20.09.2013 11:0020.09.2013 11:0020.09.2013 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300523732Подведение итогов не позднее Легковой автомобиль TOYOTA LAND CRUISER PRADOВолгореченск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Легковой автомобиль TOYOTA LAND CRUISER PRADO
Начальная цена
2 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром трубинвест
Все закупки и тендеры АО Газпром трубинвест
Адрес местонахождения
156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1
Отсутствуют
34.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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