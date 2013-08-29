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Номер извещения
31300506608
Уникальный номер закупки
13-4.3-0039
Наименование закупки
Поставка трубопроводной арматуры для нужд ООО «Газпром комплектация» № 827/ГПК/13-4.3-0039/21.08.13/ЗЭПГОС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.08.2013 16:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-69-29
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
A.G.Filippov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппов Антон Германович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Задвижки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.08.2013 12:00 GMT +329.08.2013 12:0029.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300506608Дата и время окончания срока приема заявок ЗадвижкиМосква
Дата и время вскрытия заявок
30.08.2013 14:4030.08.2013 14:4030.08.2013 14:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300506608Дата и время вскрытия заявок ЗадвижкиМосква
Подведение итогов не позднее
13.09.2013 18:0013.09.2013 18:0013.09.2013 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300506608Подведение итогов не позднее ЗадвижкиМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.09.201313.09.2013 18:0013.09.2013 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300506608Подведение итогов не позднее ЗадвижкиМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Задвижки
Начальная цена
453 998 285,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
29.24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Краны
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.08.2013 12:00 GMT +329.08.2013 12:0029.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300506608Дата и время окончания срока приема заявок КраныМосква
Дата и время вскрытия заявок
30.08.2013 14:4030.08.2013 14:4030.08.2013 14:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300506608Дата и время вскрытия заявок КраныМосква
Подведение итогов не позднее
13.09.2013 18:0013.09.2013 18:0013.09.2013 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300506608Подведение итогов не позднее КраныМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.09.201313.09.2013 18:0013.09.2013 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300506608Подведение итогов не позднее КраныМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Краны
Начальная цена
283 627 672,77
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
29.24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Клапаны
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.08.2013 12:00 GMT +329.08.2013 12:0029.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300506608Дата и время окончания срока приема заявок КлапаныМосква
Дата и время вскрытия заявок
30.08.2013 14:4030.08.2013 14:4030.08.2013 14:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300506608Дата и время вскрытия заявок КлапаныМосква
Подведение итогов не позднее
13.09.2013 18:0013.09.2013 18:0013.09.2013 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300506608Подведение итогов не позднее КлапаныМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.09.201313.09.2013 18:0013.09.2013 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300506608Подведение итогов не позднее КлапаныМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Клапаны
Начальная цена
344 679 542,14
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
29.24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Затворы и ЗИП к арматуре
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.08.2013 12:00 GMT +329.08.2013 12:0029.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300506608Дата и время окончания срока приема заявок Затворы и ЗИП к арматуреМосква
Дата и время вскрытия заявок
30.08.2013 14:4030.08.2013 14:4030.08.2013 14:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300506608Дата и время вскрытия заявок Затворы и ЗИП к арматуреМосква
Подведение итогов не позднее
13.09.2013 18:0013.09.2013 18:0013.09.2013 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300506608Подведение итогов не позднее Затворы и ЗИП к арматуреМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Затворы и ЗИП к арматуре
Начальная цена
376 495 207,94
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
51.65
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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