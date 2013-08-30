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Номер извещения
31300505018
Уникальный номер закупки
13_2.1_6331
Наименование закупки
Закупка ОС стоимостью более 40 тысяч рублей в области информационных технологий
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.08.2013 09:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 495 775-95-68
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
a.davyskiba@gazpromgeofizika.ru
Ф.И.О. контактного лица
Давыскиба Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка ОС стоимостью более 40 тысяч рублей в области информационных технологий
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.08.2013 10:00 GMT +330.08.2013 10:0030.08.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300505018Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ОС стоимостью более 40 тысяч рублей в области информационных технологийМосква
Дата и время вскрытия заявок
30.08.2013 11:0030.08.2013 11:0030.08.2013 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300505018Дата и время вскрытия заявок Закупка ОС стоимостью более 40 тысяч рублей в области информационных технологийМосква
Подведение итогов не позднее
04.10.2013 12:0004.10.2013 12:0004.10.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300505018Подведение итогов не позднее Закупка ОС стоимостью более 40 тысяч рублей в области информационных технологийМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка ОС стоимостью более 40 тысяч рублей в области информационных технологий
Начальная цена
10 139 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Отсутствуют
30.0
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 70
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