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Номер извещения
31300504346
Уникальный номер закупки
13-500
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на поставку лабораторного оборудования для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.08.2013 16:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
Почтовый адрес
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Контактный телефон
+7 495 719-18-27
Факс
+7 495 719-11-83
Адрес электронной почты
loseva.mv@gazavia.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лосева Мария Викторовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка лабораторного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2013 15:00 GMT +327.08.2013 15:0027.08.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300504346Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лабораторного оборудованияМосква
Дата и время вскрытия заявок
28.08.2013 12:0028.08.2013 12:0028.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300504346Дата и время вскрытия заявок Поставка лабораторного оборудованияМосква
Подведение итогов не позднее
13.09.2013 12:0013.09.2013 12:0013.09.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300504346Подведение итогов не позднее Поставка лабораторного оборудованияМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лабораторного оборудования
Начальная цена
202 494,55
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
33.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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