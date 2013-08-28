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Номер извещения
ГП308014
Уникальный номер закупки
13_2.2_1426
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку расходных материалов, запасных частей к печатно-множительной и вычислительной технике для нужд ОАО «Газэнергосервис» в 2013 году.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.08.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109240, Российская Федерация, Москва, Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр.2
Почтовый адрес
109240, Российская Федерация, Москва, Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр.2
Контактный телефон
+7 495 781-67-40
Факс
+7 495 259-06-11
Адрес электронной почты
d.kudenkov@gesturbo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Куденков Дмитрий Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка расходных материалов, запасных частей к печатно-множительной и вычислительной технике для нужд ОАО «Газэнергосервис» в 2013 году.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.08.2013 11:00 GMT +328.08.2013 11:0028.08.2013 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП308014Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов, запасных частей к печатно-множительной и вычислительной технике для нужд ОАО «Газэнергосервис» в 2013 году.Москва
Дата и время вскрытия заявок
28.08.2013 11:0028.08.2013 11:0028.08.2013 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП308014Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов, запасных частей к печатно-множительной и вычислительной технике для нужд ОАО «Газэнергосервис» в 2013 году.Москва
Подведение итогов не позднее
06.09.2013 23:5906.09.2013 23:5906.09.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308014Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов, запасных частей к печатно-множительной и вычислительной технике для нужд ОАО «Газэнергосервис» в 2013 году.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов, запасных частей к печатно-множительной и вычислительной технике для нужд ОАО «Газэнергосервис» в 2013 году.
Начальная цена
2 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газэнергосервис"
Все закупки и тендеры АО "Газэнергосервис"
Адрес местонахождения
109240, Российская Федерация, Москва, Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр.2
Отсутствуют
52.48.13
Документация лота
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