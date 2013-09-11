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Номер извещения
31300503956
Уникальный номер закупки
13_2.2_1986
Наименование закупки
Право на заключение Договора поставки копировально - множительной техники для Администрации ООО «Газпромтранс
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.08.2013 15:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 495 430-88-97
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kotirovki@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колесников Игорь Олегович
Место рассмотрения предложений
117647, Россия, Москва, ул. Профсоюзная д. 125А
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Право на заключение Договора поставки копировально - множительной техники для Администрации ООО «Газпромтранс»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.09.2013 14:00 GMT +311.09.2013 14:0011.09.2013 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300503956Дата и время окончания срока приема заявок Право на заключение Договора поставки копировально - множительной техники для Администрации ООО «Газпромтранс»117647, Россия, Москва, ул. Профсоюзная д. 125А
Дата и время вскрытия заявок
11.09.2013 15:0011.09.2013 15:0011.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300503956Дата и время вскрытия заявок Право на заключение Договора поставки копировально - множительной техники для Администрации ООО «Газпромтранс»117647, Россия, Москва, ул. Профсоюзная д. 125А
Подведение итогов не позднее
01.11.2013 16:0001.11.2013 16:0001.11.2013 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300503956Подведение итогов не позднее Право на заключение Договора поставки копировально - множительной техники для Администрации ООО «Газпромтранс»117647, Россия, Москва, ул. Профсоюзная д. 125А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
01.11.201301.11.2013 16:0001.11.2013 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300503956Подведение итогов не позднее Право на заключение Договора поставки копировально - множительной техники для Администрации ООО «Газпромтранс»117647, Россия, Москва, ул. Профсоюзная д. 125А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право на заключение Договора поставки копировально - множительной техники для Администрации ООО «Газпромтранс»
Начальная цена
2 956 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
52.48.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8
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