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Номер извещения
31300502095
Уникальный номер закупки
13_1.1_0506
Наименование закупки
№ 817/ДНадым/13-1.1-0506/19.08.13/ЗЭПГОС на строительство объекта «Линия электропередачи воздушная 110 кВ от промбазы ГП-2 до ГП-2 - ГП-3 Бованенковского НГКМ» в составе стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ» для нужд ООО «Газпром добыча Надым»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.08.2013 19:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Строительство объекта «Линия электропередачи воздушная 110 кВ от промбазы ГП-2 до ГП-2 - ГП-3 Бованенковского НГКМ» в составе стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ» для нужд ООО «Газпром добыча Надым»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2013 12:00 GMT +302.09.2013 12:0002.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300502095Дата и время окончания срока приема заявок Строительство объекта «Линия электропередачи воздушная 110 кВ от промбазы ГП-2 до ГП-2 - ГП-3 Бованенковского НГКМ» в составе стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ» для нужд ООО «Газпром добыча Надым»Москва
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2013 14:5003.09.2013 14:5003.09.2013 14:50Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300502095Дата и время вскрытия заявок Строительство объекта «Линия электропередачи воздушная 110 кВ от промбазы ГП-2 до ГП-2 - ГП-3 Бованенковского НГКМ» в составе стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ» для нужд ООО «Газпром добыча Надым»Москва
Подведение итогов не позднее
13.09.2013 22:0013.09.2013 22:0013.09.2013 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300502095Подведение итогов не позднее Строительство объекта «Линия электропередачи воздушная 110 кВ от промбазы ГП-2 до ГП-2 - ГП-3 Бованенковского НГКМ» в составе стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ» для нужд ООО «Газпром добыча Надым»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.09.201313.09.2013 22:0013.09.2013 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300502095Подведение итогов не позднее Строительство объекта «Линия электропередачи воздушная 110 кВ от промбазы ГП-2 до ГП-2 - ГП-3 Бованенковского НГКМ» в составе стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ» для нужд ООО «Газпром добыча Надым»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительство объекта «Линия электропередачи воздушная 110 кВ от промбазы ГП-2 до ГП-2 - ГП-3 Бованенковского НГКМ» в составе стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ» для нужд ООО «Газпром добыча Надым»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Отсутствуют
45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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