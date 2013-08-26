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Номер извещения
31300502091
Уникальный номер закупки
13_1.1_0945
Наименование закупки
№ 815/ГИнвест/13-1.1-0945/19.08.13/ЗЭПГОС на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «КС «Казачья» (1-ая очередь) Южно-Европейского газопровода» в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (строительство подъезда к хутору Аккерменка для доставки крупногабаритного и тяжеловесного оборудования к КС «Казачья») для нужд ООО «Газпром инвест»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.08.2013 19:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «КС «Казачья» (1-ая очередь) Южно-Европейского газопровода» в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (строительство подъезда к хутору Аккерменка для доставки крупногабаритного и тяжеловесного оборудования к КС «Казачья») для нужд ООО «Газпром инвест»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2013 12:00 GMT +326.08.2013 12:0026.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300502091Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «КС «Казачья» (1-ая очередь) Южно-Европейского газопровода» в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (строительство подъезда к хутору Аккерменка для доставки крупногабаритного и тяжеловесного оборудования к КС «Казачья») для нужд ООО «Газпром инвест»Москва
Дата и время вскрытия заявок
27.08.2013 14:2027.08.2013 14:2027.08.2013 14:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300502091Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «КС «Казачья» (1-ая очередь) Южно-Европейского газопровода» в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (строительство подъезда к хутору Аккерменка для доставки крупногабаритного и тяжеловесного оборудования к КС «Казачья») для нужд ООО «Газпром инвест»Москва
Подведение итогов не позднее
30.08.2013 23:3030.08.2013 23:3030.08.2013 23:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300502091Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «КС «Казачья» (1-ая очередь) Южно-Европейского газопровода» в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (строительство подъезда к хутору Аккерменка для доставки крупногабаритного и тяжеловесного оборудования к КС «Казачья») для нужд ООО «Газпром инвест»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.08.201330.08.2013 23:3030.08.2013 23:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300502091Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «КС «Казачья» (1-ая очередь) Южно-Европейского газопровода» в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (строительство подъезда к хутору Аккерменка для доставки крупногабаритного и тяжеловесного оборудования к КС «Казачья») для нужд ООО «Газпром инвест»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «КС «Казачья» (1-ая очередь) Южно-Европейского газопровода» в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (строительство подъезда к хутору Аккерменка для доставки крупногабаритного и тяжеловесного оборудования к КС «Казачья») для нужд ООО «Газпром инвест»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром инвест»
Все закупки и тендеры «Газпром инвест»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Отсутствуют
45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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