www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31300501136
Уникальный номер закупки
13-500
Наименование закупки
№043/Гбезопасн/13-500/19.08.13/З на право заключения Договора поставки Лот1: Расходных материалов (для компьютерной техники, оргтехники, коммуникационной техники), Лот2: Расходных материалов (для компьютерной техники, оргтехники, коммуникационной техники) для нужд филиалов Центральная ВЧ и Ямальская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.08.2013 14:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Контактный телефон
+7 495 631-59-30
Факс
+7 495 719-59-10
Адрес электронной почты
A.Zalyshkin@gazbez.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Александр Александрович Залышкин
Место рассмотрения предложений
РФ, г. Москва, ул. Строителей, д.8, к.1
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов (для компьютерной техники, оргтехники, коммуникационной техники)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2013 12:00 GMT +327.08.2013 12:0027.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300501136Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов (для компьютерной техники, оргтехники, коммуникационной техники)РФ, г. Москва, ул. Строителей, д.8, к.1
Дата и время вскрытия заявок
27.08.2013 13:0027.08.2013 13:0027.08.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300501136Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов (для компьютерной техники, оргтехники, коммуникационной техники)РФ, г. Москва, ул. Строителей, д.8, к.1
Подведение итогов не позднее
29.08.2013 16:0029.08.2013 16:0029.08.2013 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300501136Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов (для компьютерной техники, оргтехники, коммуникационной техники)РФ, г. Москва, ул. Строителей, д.8, к.1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов (для компьютерной техники, оргтехники, коммуникационной техники)
Начальная цена
102 660,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром газобезопасность
Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Отсутствуют
51.65.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 59
Поставка расходных материалов (для компьютерной техники, оргтехники, коммуникационной техники)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2013 12:00 GMT +327.08.2013 12:0027.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300501136Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов (для компьютерной техники, оргтехники, коммуникационной техники)РФ, г. Москва, ул. Строителей, д.8, к.1
Дата и время вскрытия заявок
27.08.2013 13:0027.08.2013 13:0027.08.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300501136Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов (для компьютерной техники, оргтехники, коммуникационной техники)РФ, г. Москва, ул. Строителей, д.8, к.1
Подведение итогов не позднее
29.08.2013 16:0029.08.2013 16:0029.08.2013 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300501136Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов (для компьютерной техники, оргтехники, коммуникационной техники)РФ, г. Москва, ул. Строителей, д.8, к.1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов (для компьютерной техники, оргтехники, коммуникационной техники)
Начальная цена
241 900,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром газобезопасность
Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Отсутствуют
51.65.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 84
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.