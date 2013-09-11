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Номер извещения
31300502215
Уникальный номер закупки
13_2.1_6116
Наименование закупки
Право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию газового оборудования передвижной метанозаправочной техники».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.08.2013 06:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
+7 3462 75-02-29
Факс
Адрес электронной почты
BorschevAV@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Борщев Антон Витальевич
Место рассмотрения предложений
Сургут
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию газового оборудования передвижной метанозаправочной техники».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.09.2013 10:00 GMT +311.09.2013 10:0011.09.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300502215Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию газового оборудования передвижной метанозаправочной техники».Сургут
Дата и время вскрытия заявок
11.09.2013 12:0011.09.2013 12:0011.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300502215Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию газового оборудования передвижной метанозаправочной техники».Сургут
Подведение итогов не позднее
25.09.2013 11:3025.09.2013 11:3025.09.2013 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300502215Подведение итогов не позднее Право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию газового оборудования передвижной метанозаправочной техники».Сургут
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию газового оборудования передвижной метанозаправочной техники».
Начальная цена
1 449 576,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Отсутствуют
50.20.2
Документация лота
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