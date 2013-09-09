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Номер извещения
31300501609
Уникальный номер закупки
13-2.2- 2058
Наименование закупки
специальной техники для передачи в лизинг дочерним обществам ОАО «Газпром» (№ 813/ДОГазтехлизинг/13-2.2- 2058/19.08.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.08.2013 16:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-53-40
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
An.Sukhov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сухов Антон Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Передвижные лаборатории
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2013 12:00 GMT +309.09.2013 12:0009.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300501609Дата и время окончания срока приема заявок передвижные лабораторииМосква
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2013 15:3510.09.2013 15:3510.09.2013 15:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300501609Дата и время вскрытия заявок передвижные лабораторииМосква
Подведение итогов не позднее
20.09.2013 22:3020.09.2013 22:3020.09.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300501609Подведение итогов не позднее передвижные лабораторииМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Передвижные лаборатории
Начальная цена
32 211 199,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Прицепы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2013 12:00 GMT +309.09.2013 12:0009.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300501609Дата и время окончания срока приема заявок прицепыМосква
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2013 15:3510.09.2013 15:3510.09.2013 15:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300501609Дата и время вскрытия заявок прицепыМосква
Подведение итогов не позднее
20.09.2013 22:3020.09.2013 22:3020.09.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300501609Подведение итогов не позднее прицепыМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.09.201320.09.2013 22:3020.09.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300501609Подведение итогов не позднее прицепыМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Прицепы
Начальная цена
47 599 344,54
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автогрейдеры
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2013 12:00 GMT +309.09.2013 12:0009.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300501609Дата и время окончания срока приема заявок автогрейдерыМосква
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2013 15:3510.09.2013 15:3510.09.2013 15:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300501609Дата и время вскрытия заявок автогрейдерыМосква
Подведение итогов не позднее
20.09.2013 22:3020.09.2013 22:3020.09.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300501609Подведение итогов не позднее автогрейдерыМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автогрейдеры
Начальная цена
37 605 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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