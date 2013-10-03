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Номер извещения
31300501595
Уникальный номер закупки
13-2.2-2036
Наименование закупки
Поставка специальной техники для передачи в лизинг дочерним обществам ОАО «Газпром» (№ 810/ДОГазтехлизинг/13-2.2-2036/19.08.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.08.2013 16:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-53-40
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
An.Sukhov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сухов Антон Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Экскаваторы, тракторы и водоотливная установка МТЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2013 12:00 GMT +303.10.2013 12:0003.10.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300501595Дата и время окончания срока приема заявок экскаваторы, тракторы и водоотливная установка МТЗМосква
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2013 11:0504.10.2013 11:0504.10.2013 11:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300501595Дата и время вскрытия заявок экскаваторы, тракторы и водоотливная установка МТЗМосква
Подведение итогов не позднее
22.10.2013 22:3022.10.2013 22:3022.10.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300501595Подведение итогов не позднее экскаваторы, тракторы и водоотливная установка МТЗМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Экскаваторы, тракторы и водоотливная установка МТЗ
Начальная цена
16 627 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Специальная техника МАЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2013 12:00 GMT +303.10.2013 12:0003.10.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300501595Дата и время окончания срока приема заявок специальная техника МАЗМосква
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2013 11:0504.10.2013 11:0504.10.2013 11:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300501595Дата и время вскрытия заявок специальная техника МАЗМосква
Подведение итогов не позднее
22.10.2013 22:3022.10.2013 22:3022.10.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300501595Подведение итогов не позднее специальная техника МАЗМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Специальная техника МАЗ
Начальная цена
37 343 713,59
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лаборатории InterEng GmbH
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2013 12:00 GMT +303.10.2013 12:0003.10.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300501595Дата и время окончания срока приема заявок лаборатории InterEng GmbHМосква
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2013 11:0504.10.2013 11:0504.10.2013 11:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300501595Дата и время вскрытия заявок лаборатории InterEng GmbHМосква
Подведение итогов не позднее
22.10.2013 22:3022.10.2013 22:3022.10.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300501595Подведение итогов не позднее лаборатории InterEng GmbHМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лаборатории InterEng GmbH
Начальная цена
79 167 200,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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