www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31300501589
Уникальный номер закупки
13-2.2-2035
Наименование закупки
Поставка специальной техники для передачи в лизинг дочерним обществам ОАО «Газпром» (№ 809/ДОГазтехлизинг/13-2.2-2035/19.08.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.08.2013 16:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-53-40
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
An.Sukhov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сухов Антон Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Специальная техника Caterpillar
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2013 12:00 GMT +302.09.2013 12:0002.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300501589Дата и время окончания срока приема заявок специальная техника CaterpillarМосква
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2013 14:2003.09.2013 14:2003.09.2013 14:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300501589Дата и время вскрытия заявок специальная техника CaterpillarМосква
Подведение итогов не позднее
13.09.2013 22:3013.09.2013 22:3013.09.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300501589Подведение итогов не позднее специальная техника CaterpillarМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Специальная техника Caterpillar
Начальная цена
99 925 822,97
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
29.24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Специальная техника JCB
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2013 12:00 GMT +302.09.2013 12:0002.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300501589Дата и время окончания срока приема заявок специальная техника JCBМосква
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2013 14:2003.09.2013 14:2003.09.2013 14:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300501589Дата и время вскрытия заявок специальная техника JCBМосква
Подведение итогов не позднее
13.09.2013 22:3013.09.2013 22:3013.09.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300501589Подведение итогов не позднее специальная техника JCBМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Специальная техника JCB
Начальная цена
290 566 173,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
29.24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Минипогрузчики Bobcat
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2013 12:00 GMT +302.09.2013 12:0002.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300501589Дата и время окончания срока приема заявок минипогрузчики BobcatМосква
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2013 14:2003.09.2013 14:2003.09.2013 14:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300501589Дата и время вскрытия заявок минипогрузчики BobcatМосква
Подведение итогов не позднее
13.09.2013 22:3013.09.2013 22:3013.09.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300501589Подведение итогов не позднее минипогрузчики BobcatМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Минипогрузчики Bobcat
Начальная цена
8 149 900,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.