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Номер извещения
31300499316
Уникальный номер закупки
13_2.1_5517
Наименование закупки
№ 780/ТГКраснодар/13-2.1-5517/16.08.13/ЗМЭПГОС на оказание услуг по строительному контролю (техническому надзору) за качеством выполняемых работ при строительстве объектов проекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.08.2013 17:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Строительный контроль (технический надзор) за качеством выполняемых работ при строительстве объекта «Строительство КС Шахтинская»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2013 15:00 GMT +306.09.2013 15:0006.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300499316Дата и время окончания срока приема заявок Строительный контроль (технический надзор) за качеством выполняемых работ при строительстве объекта «Строительство КС Шахтинская»Москва
Дата и время вскрытия заявок
09.09.2013 14:4509.09.2013 14:4509.09.2013 14:45Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300499316Дата и время вскрытия заявок Строительный контроль (технический надзор) за качеством выполняемых работ при строительстве объекта «Строительство КС Шахтинская»Москва
Подведение итогов не позднее
20.09.2013 22:3020.09.2013 22:3020.09.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300499316Подведение итогов не позднее Строительный контроль (технический надзор) за качеством выполняемых работ при строительстве объекта «Строительство КС Шахтинская»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительный контроль (технический надзор) за качеством выполняемых работ при строительстве объекта «Строительство КС Шахтинская»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
74.30.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Строительный контроль (технический надзор) за качеством выполняемых работ при строительстве объекта «Строительство площадки для складирования и хранения МТР КС Шахтинская»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2013 15:00 GMT +306.09.2013 15:0006.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300499316Дата и время окончания срока приема заявок Строительный контроль (технический надзор) за качеством выполняемых работ при строительстве объекта «Строительство площадки для складирования и хранения МТР КС Шахтинская»Москва
Дата и время вскрытия заявок
09.09.2013 14:4509.09.2013 14:4509.09.2013 14:45Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300499316Дата и время вскрытия заявок Строительный контроль (технический надзор) за качеством выполняемых работ при строительстве объекта «Строительство площадки для складирования и хранения МТР КС Шахтинская»Москва
Подведение итогов не позднее
20.09.2013 22:3020.09.2013 22:3020.09.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300499316Подведение итогов не позднее Строительный контроль (технический надзор) за качеством выполняемых работ при строительстве объекта «Строительство площадки для складирования и хранения МТР КС Шахтинская»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.09.201320.09.2013 22:3020.09.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300499316Подведение итогов не позднее Строительный контроль (технический надзор) за качеством выполняемых работ при строительстве объекта «Строительство площадки для складирования и хранения МТР КС Шахтинская»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительный контроль (технический надзор) за качеством выполняемых работ при строительстве объекта «Строительство площадки для складирования и хранения МТР КС Шахтинская»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
74.30.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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