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Номер извещения
31300501860
Уникальный номер закупки
13_2.2_1661
Наименование закупки
Поставка запасных частей, расходных материалов, принадлежностей и аксессуаров для обслуживания и текущего ремонта автомобильной и дорожно-строительной техники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.08.2013 17:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
Почтовый адрес
450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59
Контактный телефон
+7 347 237-28-16
Факс
+7 347 237-56-40
Адрес электронной почты
dkhroulev@ufa-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хрулев Денис Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Уфа
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями за вознаграждение или на договорной основе
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей, расходных материалов, принадлежностей и аксессуаров для обслуживания и текущего ремонта автомобильной и дорожно-строительной техники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2013 08:00 GMT +327.08.2013 08:0027.08.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300501860Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей, расходных материалов, принадлежностей и аксессуаров для обслуживания и текущего ремонта автомобильной и дорожно-строительной техникиУфа
Дата и время вскрытия заявок
27.08.2013 08:0027.08.2013 08:0027.08.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300501860Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей, расходных материалов, принадлежностей и аксессуаров для обслуживания и текущего ремонта автомобильной и дорожно-строительной техникиУфа
Подведение итогов не позднее
06.09.2013 10:0006.09.2013 10:0006.09.2013 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300501860Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей, расходных материалов, принадлежностей и аксессуаров для обслуживания и текущего ремонта автомобильной и дорожно-строительной техникиУфа
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.09.201306.09.2013 10:0006.09.2013 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300501860Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей, расходных материалов, принадлежностей и аксессуаров для обслуживания и текущего ремонта автомобильной и дорожно-строительной техникиУфа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей, расходных материалов, принадлежностей и аксессуаров для обслуживания и текущего ремонта автомобильной и дорожно-строительной техники
Начальная цена
5 778 542,29
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
86 678,13 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Уфа»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»
Адрес местонахождения
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59
Отсутствуют
50.30.3
Документация лота
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